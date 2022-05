Le Summer Game Fest se tiendra le 9 juin prochain

Au programme : des jeux vidéo en premières mondiales, de nouveaux aperçus offerts par de grands comme de petits studios, et des jeux exclusifs.

Le Summer Game Fest, qui en est à sa troisième année, s’étendra sur trois jours, soit les 9, 10 et 12 juin. Lors de la dernière journée, Xbox et Bethesda sont à l’horaire pour présenter un aperçu de la suite pour les deux entreprises.

Sur un écran IMAX près de chez vous

Ces événements seront diffusés en direct sur les plateformes Twitch, YouTube, Twitter et Facebook, mais aussi dans certaines salles de cinéma IMAX aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Les billets de cinéma, dont les locations n’ont pas encore été dévoilées, seront en vente sur le site du Summer Game Fest à partir du 12 mai prochain.

L’organisation a annoncé du même coup que la prochaine cérémonie des Game Awards, les oscars du jeu vidéo, sera elle aussi diffusée dans certaines salles IMAX en décembre prochain.

Les jeux vidéo sont la forme de divertissement la plus puissante, la plus immersive et la plus spectaculaire au monde. Il est donc tout à fait naturel de les présenter aux fans en IMAX, le format de cinéma le plus immersif au monde , a déclaré le producteur des Game Awards Geoff Keighley dans un communiqué.

Ce dernier sera d’ailleurs à la barre de l’animation pour donner le coup d’envoi au Summer Game Fest.

En 2021, le salon a attiré quelque 25 millions d’internautes et a permis notamment de dévoiler une nouvelle bande-annonce du jeu Elden Ring, selon le site des festivités.

Le festival n’a pas terminé de ficeler sa grille horaire, et d’autres événements seront dévoilés prochainement, selon ce qu’on peut lire sur le site web.