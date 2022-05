C’est ce que l' ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta régionale d'Edmonton a dévoilé jeudi soir lors de son assemblée générale annuelle pour l’année 2021.

L’an dernier, l’association a mis sur pied un comité pour suivre de près ses finances, après avoir conclu une année financière catastrophique en 2020. Elle a réussi à remonter la pente en diminuant de manière significative ses dépenses d’activités et en engrangeant de nouveau des revenus autonomes, ainsi qu’en vendant sa voiture.

L'expertise d’Étienne Alary et d’Isabelle Laurin nous a grandement aidés dans la gestion en nous rappelant continuellement de ne pas faire de déficit. C'est le message que nous avons retenu du comité de finances , affirme Alain Bertrand, président de la régionale d’Edmonton.

On a apporté une attention accrue à nos activités. On voulait s'assurer que pas une cenne n’était déficitaire et nous avons réussi , ajoute-t-il.

L’association a été capable d’opérer presque totalement grâce à ses différentes subventions. Cela lui a permis d’utiliser les revenus qu’elle a générés, notamment grâce aux casinos et aux camps d’été, pour diminuer le déficit accumulé.

Le comptable Pierre Bergeron, qui a produit le rapport financier de l’ACFA régionale d’Edmonton, estime que l’association est en train de sortir du bois .

Il commence à y avoir une piste, on a trouvé le sentier , estime-t-il. Je crois que c’est possible de continuer. Est-ce que ça va être autant de surplus? Peut-être pas autant, mais si on peut continuer à afficher des surplus de 12 à 20 000 $ par année, dans 4 ou 5 ans, on sera sorti [du bois] , a-t-il affirmé aux membres lors de l’assemblée générale annuelle.

La trésorière Pénélope Gaulthier a voulu rassurer les membres.

« Le C.A. est très conscient qu'on a arrêté l'hémorragie, mais il faut soutenir les efforts. On est encore dans la zone orange. On sait que c'est un travail de longue haleine. » — Une citation de Pénélope Gaulthier, trésorière, ACFA régionale d'Edmonton

Le vice-président de l’ACFA provinciale, Pierre Asselin, se réjouit de constater qu’il y a eu un réveil sur l’importance d’une bonne gestion financière à la régionale.

On veut faire de cet organisme un organisme professionnel. Il faut bien faire les choses. On gère des fonds publics et c'est sérieux. Ce n'est pas juste une question de faire des déficits et ce n’est pas grave. C'est grave. On doit avoir un contrôle sur nos finances et on doit bien faire ça. C'est un nouveau focus qui est important. Je crois que la régionale l'a pris à cœur , affirme-t-il.

Des consultations pour une restructuration

L’ACFA provinciale lancera d’ailleurs des consultations cette année sur une possible restructuration des responsabilités des associations régionales. Selon Pierre Asselin, l’association provinciale pourrait décharger les régionales de certaines tâches, comme l’administration de la paie.

Les régionales sont très fortes sur les activités sur le terrain et sont proches de la communauté. Ce serait le fun de trouver une structure pour maintenir ce beau travail que les régionales font, mais aussi contrôler ce qui peut être centralisé, qui causerait moins de problèmes. On pourrait contrôler la situation pour qu'il n’y ait pas de déficits. La provinciale est un peu mieux placée, je crois, pour avoir une perspective à long terme pour aider les régionales , conclut-il.

Les dates des consultations ne sont pas encore connues.