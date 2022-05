Le studio AutoExec Games remporte le grand prix de la Série Indie Ubisoft

La Guilde du jeu vidéo du Québec a couronné jeudi soir le studio indépendant AutoExec de Varennes et son premier titre Timemelters à la Série Indie Ubisoft. Le grand prix est assorti d’une bourse de 50 000 $ et de mentorat.

Le jeu [...] a impressionné le jury par son intelligence, son potentiel explosif et par l’aspect démocratique de l’expérience du jeu grâce à une équipe à l’écoute de leur communauté , peut-on lire dans le communiqué.

La petite équipe du studio, composée de trois passionnés de jeux vidéo , comme l’indique son PDG Vincent Blanchard, s’inspire des jeux PC des années 80 et 90, comme ceux des séries Space Quest, Dune et Diablo.

[On] est constamment à la recherche de contextes narratifs originaux et de mécaniques de jeu innovatrices , a ajouté Vincent Blanchard.

Le Prix coup de cœur a pour sa part été décerné à Unreliable Narrators pour son jeu Two Falls, assorti pour sa part d’une récompense de 25 000 $.

« Le projet Two Falls s’est démarqué par la grande qualité de toute la production, qui aborde la culture autochtone avec une grande sensibilité et en ayant à cœur de bien représenter celle-ci. » — Une citation de Mot du jury de la Série Indie Ubisoft

Two Falls (Nishu Takuatshina) est l'occasion parfaite pour nous de redonner une voix aux communautés autochtones. Grâce à notre jeu, nous pourrons faire vivre les cultures innues et wendat à travers des personnages authentiques, validés par un Conseil des Aîné.e.s, et espérer sensibiliser les joueurs à leur réalité , a souligné Kim Berthiaume, cofondatrice d’Unreliable Narrors.

Avec l’argent de la bourse, le studio souhaite, entre autres, faire participer des jeunes des communautés innues de la Côte-Nord à des événements de jeux vidéo.

[On aimerait] qu'ils puissent raconter leur histoire et l'impact du jeu sur leurs communautés , a mentionné Kim Berthiaume.

En plus des bourses en argent, les deux studios indépendants auront aussi droit à des rencontres personnalisées, notamment pour un diagnostic financier complet. Les lauréats auront également accès à du mentorat et des outils créatifs et de marketing pour ficeler leurs projets, notamment avec l’aide du Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM).

« AutoExec Games et Unreliable Narrators sont des noms dont vous allez entendre parler dans les prochaines années. » — Une citation de Jean Jacques Hermans, directeur général de La Guilde du jeu vidéo du Québec

Les membres du jury, des spécialistes de l’industrie du jeu vidéo, ont passé toute la journée de jeudi à évaluer les présentations des 10 studios finalistes, avec pour critères la jouabilité, la proposition artistique, l’expertise technologique, le marketing et le concept. L’engagement des entreprises dans l’équité, la diversité et l’inclusion reflétées dans les jeux vidéo était aussi pris en considération.

Forger la relève

La compétition, établie depuis six ans, a déjà aidé à propulser au sommet des studios indépendants comme Thunder Lotus Game, connu pour son jeu Spiritfarer, et Sabotage Studio, dont le jeu The Messenger connaît un fort engouement.

En 2021, c’est le studio Chasing Rats Games qui a remporté ce grand prix, qui vise à encourager la relève entrepreneuriale et créative dans l’industrie locale du jeu vidéo.

Les autres studios finalistes pour 2022 étaient A Little Smarter, Astrolabe Interactive Inc., Beyond Fun Studio, Casa Rara Studio Inc., Folklore Games, Lucid Tales, Paper Cult et Ragecure Games.