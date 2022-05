Mondial junior : Moncton et Halifax rêvent déjà des retombées économiques

Les deux plus grandes villes des Maritimes salivent en pensant aux possibles retombées économiques du Championnat mondial de hockey junior, qui aura lieu dans un peu plus de six mois à Halifax en Nouvelle-Écosse et à Moncton au Nouveau-Brunswick.

C'est gagnant-gagnant pour tout le monde , a lancé vendredi la mairesse de Moncton, Dawn Arnold, vingt-quatre heures après que Hockey Canada eut retenu la candidature conjointe des Maritimes pour le populaire tournoi.

« Remplir les bars, les restaurants les hôtels, c'est nécessaire à ce moment. » — Une citation de Dawn Arnold , mairesse de Moncton

La compétition aura lieu du 26 décembre au 5 janvier. Selon la mairesse de Moncton, Dawn Arnold, c’est un excellent moment dans l’année pour promouvoir sa ville et convaincre les gens d’envisager Moncton pour leurs vacances de l’été suivant.

Le maire d’Halifax, Mike Savage, était de passage à Moncton, vendredi, pour rencontrer son homologue. Lui aussi souhaitait aux restaurants, bars et hôtels de la capitale néo-écossaise de bénéficier de retombées économiques.

La mairesse de Moncton, Dawn Arnold (à droite), et le maire d'Halifax, Mike Savage (à gauche), devant le Centre Avenir à Moncton, vendredi. Photo : Radio-Canada / Serge Clavet

On vient de passer une couple d'années si merdiques , avait-il déclaré sans mettre de gants blancs, jeudi. C'est un autre signe qu'on émerge de la COVID.

M. Savage, qui a qualifié Halifax et Moncton de meilleurs amis , n’a aucun doute sur le succès de l’événement. Les partisans de hockey viennent sur la côte est et savent qu'on va monter un show qui va rendre tout le monde heureux , a-t-il lancé.

À combien peuvent s'élever les retombées?

Au Nouveau-Brunswick, on croit que les impacts sont immédiats. Le téléphone ne dérougit pas depuis hier pour les hôteliers, affirme Isabelle LeBlanc, la directrice des communications de la Ville de Moncton.

Isabelle LeBlanc, la directrice des communications de la Ville de Moncton, devant le Centre Avenir le 6 mai 2022. Photo : Radio-Canada

Aucune étude n’a été menée sur les potentielles retombées économiques du tournoi dans les Maritimes, étant donné la brusque volte-face qui a été nécessaire pour préparer la candidature, lorsque l’organisation du championnat a été enlevée à la Russie, en raison de son invasion de l’Ukraine. On a passé quelques courtes semaines à se préparer , rappelle Isabelle LeBlanc.

Elle affirme que les retombées économiques se sont élevées à 44 millions de dollars pour Vancouver, la dernière ville à avoir accueilli le Mondial junior avant la pandémie, en 2019.

Si on prend ces chiffres-là et on divise en deux — puisqu'on est deux villes, deux provinces — et qu'on regarde autour de 23 millions, on est probablement pas loin de ce que ça va être. Et 23 millions de retombées économiques dans quelques semaines aux alentours de Noël, je pense que ce sont des chiffres qui sont très, très intéressants pour notre région , dit Mme LeBlanc.

Visibilité internationale

La mairesse Dawn Arnold a évoqué vendredi la visibilité internationale que Moncton recevra, selon elle, pour ce tournoi qui regroupera 10 nations d’Europe et d’Amérique. Les matchs seront disputés au Scotiabank Centre d’Halifax et au Centre Avenir de Moncton.

On a construit le Centre Avenir en 2018 en souhaitant un jour accueillir de gros événements, et l'un de ces événements-là, c'était le Championnat mondial junior , dit Isabelle LeBlanc, de la Ville de Moncton, qui n’a pas hésité pas à qualifier l’enceinte de catalyseur au centre-ville .

Les yeux du monde [sont] ici, sur Moncton, pour deux semaines , déclare John Wishart, le directeur général de la Chambre de commerce pour le Grand Moncton.

Il partage l’avis de la municipalité et y voit une validation de la décision de construire le Centre Avenir au coût de 113 millions de dollars.

John Wishart prévoit une atmosphère de festival pour le centre-ville de Moncton pendant le championnat.

Espoir chez les hôteliers

La période où ce tournoi se passe, c'est une des périodes les plus tranquilles dans notre industrie, surtout dans le Grand Moncton , souligne Raymond Roberge, le directeur général de l’hôtel Delta Beauséjour.

Ce que ça va faire, c'est que les hôtels qui auraient un taux d'achalandage d'environ 15 % pendant cette période-là vont avoir un taux d'achalandage d'environ 80 à 85 % , prédit-il.

M. Roberge, qui est aussi directeur de Destination Moncton-Dieppe, un nouvel organisme de promotion du tourisme régional, affirme que pour chaque dollar dépensé à l’hôtel, quatre dollars sont dépensés dans la communauté par ces visiteurs.

Si les intervenants rencontrés depuis l’annonce respirent la confiance et ne semblent avoir aucun doute sur les potentiels bénéfices économiques à Moncton et Halifax, une question demeure : laquelle des deux villes aura la joie de présenter le match pour la médaille d’or en janvier 2023?

On va peut-être jouer à roche-papier-ciseaux , plaisante Isabelle LeBlanc, de la Ville de Moncton. Elle croit que la Ligue canadienne de hockey ( LCHLigue canadienne de hockey ) saura prendre une décision qui ne perturbera pas la bonne entente entre les deux hôtesses.

Avec des renseignements de Sarah Déry, Janic Godin et Paul Légère