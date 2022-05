Toujours pas de réouverture de la route d’accès sud de Whitehorse

Nous aurions aimé pouvoir vous annoncer que nous allions commencer à déblayer cette fin de semaine, mais malheureusement nous ne le pouvons pas, car la zone reste active et dangereuse, annonce Laura Cabott, la mairesse de Whitehorse.

Les opérations de déblaiement devront donc attendre au moins quelques jours de plus , selon la mairesse qui ne donne pas de date précise.

Un spécialiste des glissements de terrain embauché pour l’occasion s'est joint aux ingénieurs de la Ville et à l'ingénieur consultant en géorisque qui travaille avec la municipalité depuis plusieurs années à la surveillance de la falaise. Des instruments de mesure ont été installés sur le site et les données recueillies par ces derniers ne sont pas concluantes pour l’instant.

« L’observation du site et son analyse par les ingénieurs montrent que, dans certaines parties, la coulée a bougé et est descendue d’au moins 4 centimètres. Il y a des fissures de tension et beaucoup d’eau s’écoule encore dans la zone. » — Une citation de Laura Cabott, mairesse de Whitehorse

La Ville ne pourra donc pas intervenir et déblayer la route d’accès pour la rouvrir à la circulation tant que la zone du glissement de terrain ne sera pas stabilisée.

Une fois possible, le déblaiement ne se limitera pas à la route et à la piste cyclable et piétonne. La Ville va également nettoyer ce qui est tombé sur la glace recouvrant le fleuve. Nous voulons absolument éviter que les plus gros débris partent dans le fleuve et frappent le pont et c’est aussi pour préserver l’habitat des poissons , explique Tracy Allen, la directrice des opérations pour la Ville de Whitehorse.

Laura Cabott indique que le reste de la falaise est également surveillée et pas uniquement les secteurs plus vulnérables déjà connus. Nous n’avons pas identifié de nouvelles zones à risque , précise-t-elle.

La mairesse annonce malgré tout que la voie Robert Service va être rouverte en partie pour permettre aux usagers de rejoindre Riverdale par le pont Millenium à pied ou à vélo.

La fermeture de l’une des deux seules routes d'accès à la ville a entraîné une circulation plus dense qu’à l’accoutumée à certaines heures de pointe dans une ville peu habituée aux congestions.