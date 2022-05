Quatre bouteilles pour gâter maman

Offrir la découverte

Gageons que maman n’a jamais dégusté de vin roumain. Gageons aussi que ce blanc du domaine Petro Vaselo ne va pas la décevoir. Produit dans la région de Reças, dans l’ouest du pays, à la frontière avec la Hongrie et la Serbie, il réunit le chardonnay et le riesling italien, deux cépages communs en Roumanie. Dès qu’il est versé, des notes de fruits mûrs évoquent les étés chauds du pays. En bouche, l’attaque croquante fait place à des arômes de fleurs. Pour l’apéro ou pour le brunch, difficile de se tromper.

Petro Vaselo Alb. Photo : SAQ

Petro Vaselo Alb 2020, Code SAQ : 12784834, 15,85 $.

Offrir l’élégance

Sur le bord de la mer méditerranée, dans la région de Maremme en Toscane, la maison Frescobaldi cultive la syrah et le vermentino. Ce duo peu commun permet d’élaborer un rosé parfumé dans lequel les arômes de melon et de pêche sont invitants. L’attaque en bouche est droite et précise. Puis, la texture ronde et les fruits rouges apportent beaucoup de gourmandise. Sans être trop dépaysant, c’est un bon choix pour changer des rosés de Provence et pour accompagner le tartare de saumon.

Frescobaldi Alie Rosé. Photo : SAQ

Frescobaldi Alie Rosé 2021, Code SAQ : 13681714, 24,20 $.

Avec les sushis

Lovée au pied des Pyrénées, la cave de Plaimont s’est donné comme mission de mettre en valeur le patrimoine viticole du sud-ouest de la France. Pour ce faire, elle vinifie les raisins d’une centaine de vignerons de la région. Les résultats sont au rendez-vous. Sa cuvée Cépages préservés regroupe le gros manseng, le petit courbu et l’arrufiac et elle donne soif de découvrir ces variétés méconnues. Dès qu’elle est versée, les parfums de fruits tropicaux peuvent laisser croire que le vin est doux. Pas du tout. Il est sec, rafraîchissant et il fera un tabac avec les sushis.

Plaimont Saint-Mont Les Cépages Préservés. Photo : SAQ

Plaimont Saint-Mont Les Cépages Préservés 2018, Code SAQ : 14397387, 17,25 $.

Avec l’âge

Impossible de deviner que ce vin d’Espagne a sept ans d’âge tant ses arômes de fruits noirs et d’épices douces sont éclatants. L’étonnement se poursuit en bouche avec ses tannins soyeux, ses arômes de fines herbes et sa longueur agréable. Beaucoup de classe pour 20 $. Ce vin rouge est élaboré au sud de Madrid par le domaine Finca Los Alijares. Et contrairement à la majorité des vins d’Espagne, il ne contient pas du tempranillo, mais plutôt du graciano. Cette variété de raisin avait été mise de côté à la suite de la crise du phylloxéra. Or, depuis quelques années, les producteurs la remettent au goût du jour. Avec des grillades, ce sera un coup de cœur.

Finca Los Alijares Graciano. Photo : SAQ