Québec et Ottawa investissent dans la promotion des produits gaspésiens et madelinots

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, était en visite en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine pour annoncer plusieurs mesures afin de soutenir la commercialisation des produits gaspésiens et madelinots.

De passage à la Ferme Bourdages Tradition de Saint-Siméon vendredi matin, André Lamontagne a annoncé une aide de près de 283 000 $ pour Gaspésie Gourmande. De ce montant, près de 100 000 $ proviennent du fédéral.

Ce financement servira au fonctionnement de l'organisme qui fait la promotion des produits locaux et qui représente 180 producteurs et transformateurs de la région.

Cette somme contribuera aussi à soutenir la deuxième phase de la campagne d'achat local de l’organisme et la publication du magazine annuel Gaspésie Gourmande.

La directrice générale de l'organisme, Johanne Michaud, explique que les montants feront une différence concrète à plusieurs niveaux.

Au niveau de la commercialisation, ces enveloppes-là nous ont permis d'embaucher une ressource supplémentaire dans l'équipe de Gaspésie Gourmande. Une personne dédiée à la commercialisation à temps plein chez Gaspésie Gourmande, il n'y en avait pas avant , raconte-t-elle.

Johanne Michaud, directrice générale de Gaspésie Gourmande Photo : Radio-Canada

Enfin, une partie des fonds sera investie dans le déploiement des kiosques Espace Gaspésie dans 14 épiceries de la région.

Selon Martin Malenfant, le propriétaire de l'érablière Escuminac, membre de Gaspésie Gourmande, l'organisation fait vraiment une différence pour les transformateurs et producteurs de la région.

C'est vraiment un outil pour faire voir nos produits à la grandeur de la région, les promouvoir, faire du démarchage. Tout ce démarchage-là, individuellement, ça devient pratiquement impossible , explique-t-il.

« Gaspésie Gourmande, c'est un incontournable! » — Une citation de Martin Malenfant, propriétaire de l'érablière Escuminac

Martin Malenfant, propriétaire de l'érablière Escuminac Photo : Radio-Canada

De son côté, le ministre André Lamontagne n'avait que de bons mots pour Gaspésie Gourmande.

Ce sont des gens qui ont une vision, qui sont mobilisés et qui ont un plan d'action. Plus que jamais, on veut dynamiser tout le secteur agroalimentaire au Québec, surtout dans le cadre, aussi, de notre stratégie pour accroître l'autonomie alimentaire , indique-t-il.

Une visite aux Îles

En visite aux Îles-de-la-Madeleine vendredi après-midi, le ministre Lamontagne a confirmé que l’industrie québécoise des pêches et de l’aquaculture allait pouvoir bénéficier du Fonds canadien d’initiatives en matière de poissons et de fruits de mer, un fonds doté de 42,8 millions de dollars pour aider la commercialisation et promouvoir l’image de marque des produits de la mer.

Ce fonds finance différents projets liés, par exemple, à l’écocertification, à la traçabilité de nos poissons et fruits de mer ou à l’accès à différents marchés d’exportation.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne Photo : Radio-Canada

Le Québec n'avait pas été inclus dans l'entente multilatérale à coûts partagés élaborée en 2018, mais y adhère désormais.

Selon le ministre Lamontagne, plusieurs mois de négociations ont été nécessaires.

L'élu a aussi annoncé le renouvellement de l’aide financière de 30 000 $ par année accordée à l’organisme Le Bon goût frais des Îles-de-la-Madeleine jusqu’en 2025.

L’organisme accompagne les producteurs et transformateurs de l’archipel dans la promotion et la commercialisation de leurs produits, principalement sur le marché québécois.

Caroline Jomphe, directrice du Bon goût frais des Îles Photo : Radio-Canada

Le ministre Lamontagne s’est aussi félicité du succès du Programme de soutien à l’achat d’une première entreprise de pêche commerciale pour 2021-2022.

En tout, 16 nouveaux pêcheurs ont pu bénéficier de l’aide gouvernementale, pour un total de 775 000 $.

Avec les informations de Roxanne Langlois