Votre député devrait-il être mieux payé? Vous avez désormais votre mot à dire au N.-B.

Ce comité indépendant est composé de la juge à la retraite Margaret Larlee et de l’avocat Robert Basque. Ils seront chargés d’évaluer et de faire des recommandations sur les salaires, ainsi que sur les indemnités supplémentaires et les avantages des députés.

Le salaire annuel de base d'un député est maintenant de 85 000 $. Le premier ministre, les ministres, et les autres titulaires de fonction parlementaire reçoivent une plus grande rémunération.

L'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick à Fredericton en 21 mars 2022 Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Nous devons examiner le rôle des députés, comme législateur et aussi le travail qu’ils font dans les circonscriptions , explique la juge à la retraite Margaret Larlee.

Le comité rencontrera les députés, fera des comparaisons avec d'autres provinces demandera aussi l'avis de la population.

Les gens qui nous gouvernent, on veut que ce soit des gens compétents. On veut que ce soit la crème de la crème si on peut dire , lance l'avocat Robert Basque, qui travaillera au sein de ce comité indépendant.

L'avocat Robert Basque Photo : Radio-Canada

On veut que ces gens-là ne soient pas découragés par le taux de rémunération. Mais en même temps, on ne veut pas que la rémunération soit la raison pour se présenter , dit-il.

Le comité doit remettre son rapport et ses recommandations avant la fin septembre.

Le public est invité à donner son avis par écrit, par téléphone ou par courriel au Bureau du greffier de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick avant le 10 juin.

C’est très délicat

Le directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), Pascal Reboul, est d’avis que le dossier des salaires des élus est un sujet très délicat , mais qu’il faut s’y attarder.

C’est des discussions saines à avoir aussi. Qu'est-ce que ça vaut nos élus, quel argent on est prêt à mettre, parce que ce sont des gens, on va se le dire, que ce soit au niveau municipal, au niveau provincial, au niveau fédéral, ils ne sont pas élus de 8 h 30 à 16 h 30. Ils sont élus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 , lance-t-il.

Pascal Reboul, directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Pascal Reboul a piloté le projet qui a permis la création d’un guide à l’intention des municipalités sur la rémunération des élus municipaux. Ce guide a été publié en 2017 et sert maintenant d’outils pour orienter les discussions quant à la rémunération des élus municipaux.

Il croit que ce débat est nécessaire et voit d’un bon œil la création d’un comité indépendant qui se penchera sur la question et demandera aussi l’avis du public.

Ce sont des gens qui donnent beaucoup de temps à leur communauté et on veut qu’il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent à être élu (...) ça permet d'aller chercher des gens, des jeunes actifs, des femmes, des nouveaux arrivants, qui ont besoin d'avoir un emploi à côté et qu’il ne peuvent pas toujours perdre un salaire pour représenter une population , explique-t-il.

La dernière révision de la rémunération des députés remonte à 2007, moment où le salaire actuel a été fixé. Le salaire des députés est gelé depuis ce temps.

Toutefois, le premier ministre et les ministres ont récemment vu leur salaire augmenter lorsque Blaine Higgs a approuvé une augmentation en mars dernier, évoquant l’expiration d’une disposition de la loi qui maintenait leur rémunération en dessous des niveaux de 2016.

Ainsi, le salaire du premier ministre a augmenté de 11 850 $, alors que celui de la majorité des ministres a augmenté de 5251 $.

En Nouvelle-Écosse, le salaire de base des députés provinciaux est de 89 234,90 $.

À l’Île-du-Prince-Édouard, il est maintenant de 76 439,84 $, après l’augmentation de 2,75 % en janvier dernier, la plus importante hausse que les députés de cette province ont reçue en 15 ans.

Avec des informations de CBC et d’Alix Villeneuve