Pas de brunch, pas de fleurs : oubliez la fête des Mères, « je vais marcher »

Pas de chocolats, pas de fleurs, pas de brunch pour la fête des Mères. Ce n’est pas la première fois que le groupe Mères au front fait cette demande très précise à l’occasion d’une des fêtes les plus commerciales de l’année. En 2022, elles exigent non seulement des actions politiques, elles iront même marcher sur la Colline parlementaire pour afficher leurs frustrations.

Ces mamans - et des papas aussi - sont indignées de l’état actuel de la planète. Elles se mobilisent pour un futur vert pour leurs enfants.

Avec elles se joint le groupe Ma place au travail, pour représenter les familles qui peinent à se trouver des places qui conviennent en garderies.

La marche Du pain et des forêts débute à 11 h 30, dimanche, au parc du Musée sur Grande-Allée, pour se terminer devant l’Assemblée nationale.

Tourné vers le futur

Pour Gabrielle Massé, de Québec, la marche est un bel exemple d'un rassemblement tourné vers le futur. Dans ma réflexion, j'en suis rendue au point où je sais qu'il faut faire des changements dès maintenant, pas pour nous, mais pour nos enfants et leurs enfants , raconte-t-elle.

Cette enseignante au secondaire réfléchit au sort de la planète depuis l'arrivée de sa première fille, il y a sept ans environ. Elle et son conjoint travaillent fort pour diminuer leur empreinte sur la terre au quotidien.

Je dirais qu'on est rendu à une étape de nos efforts vers la décroissance qu'on sentait le besoin de se mobiliser , explique-t-elle.

Gabrielle Massé croit profondément que le changement dans la société peut venir de la base , des gens qui changent leur mode de vie.

« Il ne faut pas se dire que de toute façon, il est trop tard, qu'on ne peut rien changer. » — Une citation de Gabrielle Massé

Injustice

Audrey-Anne Roberge de Québec se rendra, elle aussi, à la marche avec son conjoint et ses deux enfants, incluant son petit dernier de huit mois.

Si c’est d’abord le manque de places subventionnées dans la garderie du Québec qui l’exaspère, elle veut aussi lancer un message au gouvernement sur sa gestion de certains projets.

Audrey-Anne Roberge avec son garçon de quatre ans Photo : Amélie Lapointe Photographe

Le troisième lien, il y a plein d’études qui démontrent que ce n’est pas bon pour l’environnement, pour l’étalement urbain. On n’en veut pas , affirme-t-elle. Et le tramway de Québec, je trouve que le gouvernement ne se mêle pas de ses affaires.

Elle devra également faire des pieds et des mains, en août, si elle veut retourner au travail, comme enseignante au primaire en musique. On aura une place dans la garderie privée de son grand frère, mais seulement en octobre , explique-t-elle.

Audrey-Anne Roberge estime qu’il est injuste que le gouvernement ne redouble pas d’efforts pour garantir un accès équitable aux places subventionnées pour les touts petits.

Pas les bras croisés

La marche de dimanche s’inspire de la célèbre marche Du pain et des roses en 1995. Au printemps, 800 personnes avaient marché pendant 10 jours pour lutter contre la pauvreté.

François David, alors présidente de la Fédération des femmes du Québec, était au cœur de l’organisation.

La marche Du pain et des roses en 1995 avait duré 10 jours. Photo : facebook.com/Dupainetdesroses20ans

Elles ne resteront pas les bras croisés , dit le communiqué de Mères au front pour exprimer l’urgence qu’elles ont de se rassembler à nouveau, 27 ans plus tard.

La marche Du pain et des forêts a su attirer des personnalités publiques de toutes les sphères. La mobilisation dite politique et poétique est menée par Anaïs Barbeau-Lavalette et Brigitte Poupart, ainsi que Françoise David, Mélissa Mollen-Dupuis, Myriam Lapointe-Gagnon et Laure Waridel et les Soeurs Boulay.

Sur le plan politique, des élus ont déjà confirmé leur présence comme Sol Zanetti et Catherine Dorion de Québec solidaire. Les députées Isabelle Melançon et Jennifer Maccarone du Parti libéral seront de la partie ainsi que le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon.

Angela Marsh est porte-parole régionale du mouvement Mères au front, à Québec. Les Mères au front ont vivement dénoncé la démolition de l'ancienne grande serre du zoo de Québec. Photo : Radio-Canada

Sur la scène municipale à Québec, la conseillère et chef de Transition Québec, Jackie Smith, participera, elle aussi, à la marche.

Des familles de partout dans la province sont attendues. L'événement sur Facebook suscite l'intérêt de près de 3000 personnes. Un total de quatre autocars permettront à certaines personnes de se déplacer en groupe pour la marche, de Montréal vers Québec.