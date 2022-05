Des milliers de mères manifestent à Québec pour l’avenir de leurs enfants

Ce n'est pas un hasard si la mobilisation a été organisée le jour de la fête des Mères.

Les mères sont un peu écœurées d'être en colère en solitaire, l'idée c'est d'être en colère ensemble , explique Anaïs Barbeau-Lavalette, réalisatrice et instigatrice du mouvement mères au front, qui organise la mobilisation.

L'objectif du regroupement : demander des actions environnementales plus concrètes de la part du gouvernement et de meilleures conditions de vie pour les enfants et leurs mamans. À leurs côtés, le groupe Ma place au travail, qui milite pour les familles qui peinent à trouver des places qui en garderies.

C'est vraiment un cri du cœur des mères aujourd'hui pour plus de courage politique, pour plus d'actions, et non d'attendre encore que les choses s'aggravent pour réagir.

Les manifestants rencontrés s'inquiètent de l'état de la planète et de ce qu'ils jugent comme étant de l'inaction climatique.

Les manifestantes et manifestants se sont réunis devant l'Assemblée Nationale. Photo : Radio-Canada / Audrey Paris

La marche Du pain et des forêts a débuté à 11 h 30, dimanche, au parc du Musée sur Grande-Allée, pour se terminer devant l’Assemblée nationale, vers 14 h.

Le chef du PQ Paul St-Pierre Plamondon, la cheffe du Parti Libéral Dominique Anglade et les élus Sol Zanetti et Catherine Dorion de Québec solidaire, ont pris part a la mobilisation, notamment.

Tournés vers le futur

Pour Gabrielle Massé, de Québec, la marche est un bel exemple d'un rassemblement tourné vers le futur. Dans ma réflexion, j'en suis rendue au point où je sais qu'il faut faire des changements dès maintenant, pas pour nous, mais pour nos enfants et leurs enfants , raconte-t-elle.

Gabrielle Massé et ses filles ont créé cette affiche pour la marche. Photo : Gabrielle Massé

Cette enseignante au secondaire réfléchit au sort de la planète depuis l'arrivée de sa première fille, il y a sept ans environ. Elle et son conjoint travaillent fort pour diminuer leur empreinte sur la terre au quotidien.

Je dirais qu'on est rendu à une étape de nos efforts vers la décroissance qu'on sentait le besoin de se mobiliser , explique-t-elle.

Gabrielle Massé croit profondément que le changement dans la société peut venir de la base , des gens qui changent leur mode de vie.

« Il ne faut pas se dire que de toute façon, il est trop tard, qu'on ne peut rien changer. » — Une citation de Gabrielle Massé

Injustice

Audrey-Anne Roberge de Québec comptait se rendre, elle aussi, à la marche avec son conjoint et ses deux enfants, incluant son petit dernier de huit mois.

Si c’est d’abord le manque de places subventionnées dans la garderie du Québec qui l’exaspère, elle veut aussi lancer un message au gouvernement sur sa gestion de certains projets.

Audrey-Anne Roberge avec son garçon de quatre ans Photo : Amélie Lapointe Photographe

Le troisième lien, il y a plein d’études qui démontrent que ce n’est pas bon pour l’environnement, pour l’étalement urbain. On n’en veut pas , affirme-t-elle. Et le tramway de Québec, je trouve que le gouvernement ne se mêle pas de ses affaires.

Elle devra également faire des pieds et des mains, en août, si elle veut retourner au travail, comme enseignante au primaire en musique. On aura une place dans la garderie privée de son grand frère, mais seulement en octobre , explique-t-elle.

Audrey-Anne Roberge estime qu’il est injuste que le gouvernement ne redouble pas d’efforts pour garantir un accès équitable aux places subventionnées pour les touts petits.

Pas les bras croisés

Le titre de la marche de dimanche est un clin d'œil à la célèbre marche Du pain et des roses en 1995. Au printemps, 800 femmes avaient marché pendant 10 jours pour lutter contre la pauvreté.

François David, alors présidente de la Fédération des femmes du Québec, était au cœur de l’organisation.

Aujourd'hui on parle de forêts, c'est normal, le climat est incontournable , explique-t-elle.

La marche Du pain et des roses en 1995 avait duré 10 jours. Photo : facebook.com/Dupainetdesroses20ans

« Cette idée que des femmes et des hommes de tous âges sont ici aujourd'hui. C'est beau, c'est juste beau. » — Une citation de Françoise David.

Avec les informations d'Alexane Drolet