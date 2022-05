Arcade Fire part en tournée mondiale avec son nouvel album qui sort aujourd’hui

Le groupe montréalais Arcade Fire a annoncé une première tournée mondiale depuis 2018 pour promouvoir son sixième album We mis en vente ce vendredi.

Le groupe ouvrira le bal à Dublin, en Irlande, en août et parcourra ensuite 18 villes d’Europe et 10 villes américaines. La tournée européenne se terminera le 1er octobre à Varsovie. Lisbonne est la seule ville de la tournée qui aura droit à deux concerts, les 22 et 23 septembre. Les billets seront mis en vente le 13 mai.

La tournée s’achèvera à Toronto en décembre, après des spectacles à Edmonton et Vancouver.

À Montréal pour Osheaga

Aucune ville québécoise ne fait partie de l'itinéraire du groupe pour cette tournée, mais il avait déjà été annoncé qu'Arcade Fire remplacerait les Foo Fighters comme tête d'affiche du premier jour du festival Osheaga, le 29 juillet, à Montréal.

L'auteur-compositeur-interprète canadien Feist assurera la première partie pour les dates européennes, tandis que le musicien américain Beck accompagnera Arcade Fire pour les concerts en Amérique du Nord.

En plus de la sortie de son nouvel album et l'annonce de sa tournée, le groupe doit aussi participer à l'émission Saturday Night Live cette fin de semaine et au gala des prix Juno le 15 mai à Toronto.

Arcade Fire poursuit sa route sans l'un de ses membres fondateurs, Will Butler, qui a annoncé en mars avoir quitté le groupe l'an dernier. Toutefois, celui qui est le frère du chanteur du groupe Win Butler a participé au nouvel album du groupe.