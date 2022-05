La ministre de la Santé sermonne les régies sur la gestion des urgences à Moncton

La ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick exige que les réseaux Vitalité et Horizon « rendent des comptes » sur leur gestion des services d’urgence dans les deux hôpitaux de Moncton.

Dorothy Shephard en a assez de constater que la durée de déchargement des patients durant le transfert entre l’ambulance et l’hôpital demeure très longue. Elle exige des changements et des résultats.

Dans une lettre envoyée aux pdgprésidente-directrice générale des réseaux de santé Vitalité et Horizon – dont Radio-Canada a obtenu copie – la ministre hausse le ton.

La ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, en mars 2022 à Fredericton Photo : Radio-Canada

Elle relate une visite effectuée au CHU Dr-George-L.-Dumont et à l’Hôpital de Moncton le jeudi 28 avril. Elle écrit avoir trouvé la situation préoccupante et ajoute [savoir] que les conditions ont empiré pendant la fin de semaine .

« Lorsque des employés paramédicaux sont retenus pour traiter un seul appel pendant tout un quart de travail de douze heures, je ne peux pas supposer que tout ce qui aurait pu être fait l’a été. Je dois en avoir la certitude absolue. » — Une citation de Dorothy Shephard, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick

Pourquoi c’est inquiétant Le temps de déchargement est le temps nécessaire entre l’arrivée de l’ambulance dans le stationnement de l’hôpital et la prise en charge du patient par l’équipe de l’hôpital. À Moncton, des patients attendent parfois des heures dans une ambulance. Des ambulances occupées par des patients sont souvent stationnées devant le CHU Dr-Georges-L.-Dumont et l’Hôpital de Moncton. Pendant ce temps, les ambulanciers ne peuvent pas répondre à d’autres appels. Des ambulances d’autres régions – parfois d’aussi loin que de Miramichi ou de Jemseg – ont récemment dû intervenir dans la région de Moncton. Au début d'avril, les réseaux de santé expliquaient la situation par une importante pénurie de personnel et l'absentéisme des employés en raison de la COVID-19.

Des changements exigés

La ministre de la Santé demande, dans sa lettre, que les régies forment une équipe d’intervention d’urgence chargée de s’attaquer aux nombreux problèmes qui affectent ces délais de déchargement .

Elle demande également à ce qu’il y ait un effort concerté de planification des congés.

L'urgence du Centre hospitalier universitaire Dr-George-L.-Dumont (archives) Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

De plus, la ministre réclame que les ressources humaines procèdent à un examen des équipes de gestion et des cadres intermédiaires.

Il y a un mois, Dorothy Shephard affirmait déjà que les réseaux de santé devaient régler la situation et que ce n’est pas un problème avec Ambulance NB . Elle ajoutait que certains hôpitaux réussissent à bien gérer la situation.

Horizon promet de trouver des solutions

Le président et chef de la direction du Réseau de santé Horizon, Dr John Dornan, avoue que la situation est inacceptable . Il indique qu'il tiendra bientôt une réunion avec les équipes du service d'urgence pour trouver des solutions.

Je suis entièrement d'accord que la situation actuelle concernant les retards de déchargement des ambulances est inacceptable et nécessite des solutions qui peuvent être mises en œuvre rapidement et efficacement. Je rencontre nos équipes du service des urgences pour leur faire part de l'urgence de cette situation et discuter de la mise en place de solutions , indique-t-il dans une déclaration écrite.

Radio-Canada a tenté d’obtenir les commentaires des responsables du Réseau de santé Vitalité. Nous attendons toujours un retour de leur part.

Avec des informations de Nicolas Steinbach