Le fédéral versera 40 M$ pour la rénovation du musée Glenbow à Calgary

Le gouvernement fédéral versera 40 millions de dollars pour la rénovation du musée Glenbow, à Calgary, confirme le ministre fédéral des Infrastructures, Dominic LeBlanc. Selon lui, le musée rénové sera plus écologique et l’argent contribuera à ce qu’il demeure l'une des principales institutions culturelles de l'Alberta.

Le financement de ce projet permettra de remplacer les systèmes désuets par des systèmes écoénergétiques, de rénover les huit étages pour créer plus d'espaces, plus d'espaces pour les galeries et les expositions , dit-il.

Une fois la rénovation terminée, l'accès à 250 000 œuvres d'art et artefacts de la collection du musée Glenbow sera amélioré.

Selon le ministre, la contribution d’Ottawa égale à celle du gouvernement provincial.

La Ville de Calgary a offert 11 millions de dollars et l’institut Glenbow-Alberta investit 14 millions de dollars. Le musée a également reçu des contributions privées.

Un musée plus vert

Le président-directeur général du musée, Nicholas Bell, affirme que rénover le musée est plus respectueux pour l’environnement que de construire un tout nouveau musée.

Nous sommes extrêmement fiers de ne pas démolir ce bâtiment , dit-il.

Selon lui, cette décision évite que 38 000 tonnes de béton ne se retrouvent dans les centres d’enfouissement et évite la production de 56 000 tonnes de carbone supplémentaire au cours de sa durée de vie utile.

Le coût de la rénovation sera une fraction du coût d'une nouvelle construction , ajoute-t-il.

Selon M. Bell, avec la contribution fédérale, un total de 152 millions de dollars a été amassé pour le projet.

Ayant déjà dépassé l’objectif initial de 17 millions de dollars, ce dernier est maintenant rendu à 175 millions de dollars.