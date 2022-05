Hockey : la Lettonie, l’Italie et la France à Trois-Rivières

L'équipe qui représente la Lettonie est arrivée jeudi, au Canada. Avant de se diriger à Québec, elle a affronté, vendredi matin, l'équipe M13 élite des Broncos de l'École secondaire La découverte de Saint-Léonard-d'Aston.

Elle a ensuite disputé un second match face au Collège Clarétain de Victoriaville.

C'est certain que c'est une expérience très enrichissante pour nos jeunes de 12-13 ans. Ils sont excités, nerveux… On leur dit de s'amuser et de profiter du moment , dit André Ali, l'entraîneur-chef des Broncos de La découverte, M13 élite.

L'équipe de Lettonie au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Samedi, les Italiens feront la même chose avant de céder leur place aux représentants de la France, dimanche.

L'équipe des Broncos de La découverte n'a pas été en mesure de se qualifier pour le tournoi mondial de Québec qui accueille, cette année, 144 formations. Ces joutes amicales mettent un baume sur leur déception. Sur la porte du vestiaire et derrière le banc, le drapeau du Canada et le nom du pays sont clairement affichés.