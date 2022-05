Des Russes fuient Vladimir Poutine et s’exilent au Canada

Menacés, intimidés, bâillonnés, des Russes qui s’opposent au régime de Vladimir Poutine et qui osent dénoncer l’invasion de l’Ukraine sont forcés de fuir la Russie. Alors que des experts parlent d'un exode sans précédent, certaines familles trouvent refuge au Canada, où elles espèrent obtenir le statut de réfugiés et construire une nouvelle vie.

Une valise de cabine et quatre petits sacs à dos contenant une paire de jeans, quelques t-shirts et vêtements chauds et des livres, voilà ce qu'ont apporté avec eux Anastasia Ryabkova, son mari Vladimir Ryabkov et leurs deux filles, Kira 8 ans et Vlada 3 ans, en fuyant leur Sibérie natale, il y a un peu plus d’un mois.

Nous avons peu de choses, mais nous nous sentons en sécurité et c’est plus important que les choses matérielles , lance Anastasia Ryabkova, en français, dans la petite chambre de motel où loge sa famille depuis son arrivée en Ontario.

En Russie, cette chanteuse classique travaillait comme éducatrice de la petite enfance. Son mari Vladimir, lui, était mécanicien et propriétaire d’un garage. Les deux se décrivent comme des opposants à Vladimir Poutine et des partisans de l’opposant russe et blogueur anti-corruption aujourd’hui emprisonné, Alexeï Navalny.

Quelques jours seulement après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ils sont allés manifester sur la place centrale de leur ville, Tomsk, pour dénoncer la guerre.

Anastasia Ryabkova et son mari Vladimi Ryabkov se sont fait interpeller par la police pendant qu'ils manifestaient dans leur ville natale, en Sibérie, contre l'invasion russe de l'Ukraine. Photo : Fournie par Anastasia Ryabkova

Nous ne pouvions pas rester silencieux , lancent-ils en se tenant la main.

Mme Ryabkova raconte qu’en seulement trois minutes, son mari et elle ont été appréhendés par les policiers.

Quelques jours plus tard, les autorités russes se sont présentées à leur porte. Craignant d’être arrêtée, la famille, qui détenait déjà un visa de tourisme pour le Canada, a décidé de plier bagage.

En Russie, quand la police vient chez toi, tu sais que tu peux être arrêté sans raison. [...] Je ne peux plus vivre en Russie parce que je vais être traduit en justice. Ma femme va être traduite en justice et j’ai peur que ma famille soit séparée , explique M. Ryabkov, qui est lui-même né en Ukraine, lorsque le pays faisait partie de l’Union soviétique.

Des dizaines de milliers en exil

Le cas des Ryabkov est loin d’être isolé. Comme eux, des dizaines de milliers d’autres Russes ont fui leur pays depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Des experts disent qu’il est difficile d’évaluer leur nombre exact, mais l’ONG OK Russians, qui vient en aide aux Russes ayant fui leur pays, estime qu’ils sont environ 300 000 dans cette situation depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, le 24 février.

Il y en a sûrement plus que ça maintenant , croit Jeanne Batalova, analyste principale au Migration Policy Institute.

Elle explique que la plupart trouvent refuge dans les pays baltes, en Géorgie, en Arménie, en Turquie ou encore en Israël.

Si vous regardez les chiffres et la vitesse à laquelle les gens partent, alors qu'il n'y a pas de guerre en Russie, c'est sans précédent , ajoute-t-elle.

Konstantin Sonin, un économiste russe et professeur à l’Université de Chicago, compare quant à lui cet exode à celui causé par la guerre civile russe après la prise du pouvoir par les bolchéviques au début du 20e siècle.

Il s'inquiète de voir autant de professionnels quitter le pays.

Cela veut dire que si la Russie survit à cette crise, elle va avoir encore moins de chance de se développer , déplore-t-il.

Payer le prix de ses opinions

L’avocat d’origine russe spécialisé en immigration et basé à Toronto, Lev Abramovich, confirme avoir observé une nette augmentation des demandes d’aide en provenance de la Russie depuis le début de la guerre.

La plupart de ces demandes viennent de personnes qui ont exprimé leurs opinions politiques et s’opposent à la guerre. [...] Elles doivent maintenant se cacher, elles ont perdu leur emploi ou ont dû quitter le pays , déplore-t-il, en précisant que s’opposer au régime de Vladimir Poutine coûte très cher en Russie.

« Tous ceux qui se sont opposés [au régime] sont morts, emprisonnés ou à l’extérieur du pays. » — Une citation de Lev Abramovich, avocat

Sasha (nom fictif), un journaliste de Moscou, a perdu son emploi lorsque le journal en ligne pour lequel il travaillait a été fermé par le gouvernement russe. Depuis le début de la guerre, il est sans revenu.

Ses enfants ont déjà quitté le pays et il espère bientôt trouver refuge au Canada avec sa femme. Il dit que la situation actuelle en Russie est pire que celle qu'il a connu sous l'Union soviétique dans les années 1970 et 1980.

À l'époque, tout le monde savait que si on suivait certaines règles, il n’y avait pas de danger. [...] Ce qui se passe aujourd’hui ressemble beaucoup plus aux années 1930, sous Staline, quand personne ne pouvait être certain de ne pas se faire emprisonner.

Je comprends que les gens tiennent les Russes collectivement responsables de ce qui se passe en Ukraine, mais j’espère que les Occidentaux comprendront qu’on ne peut pas vraiment s’opposer à un régime autoritaire qui est déterminé à rester au pouvoir à tout prix , dit-il.

Partir, un défi en soi

Mais quitter la Russie n'est pas simple, explique Lev Abramovich.

Les Russes qui ont les moyens financiers de partir doivent d’abord trouver un vol. Or, beaucoup d’entre eux ont été suspendus. De nombreux pays exigent également qu’ils obtiennent un visa pour entrer sur leur territoire.

À l’aéroport, les voyageurs risquent aussi de se faire interroger et interdire de partir par les autorités russes, explique Lev Abramovich.

À la frontière on m'a posé un tas de questions. Où j'allais, pendant combien de temps et pourquoi. [...] [Les douaniers] m’ont dit qu’ils attendaient mon retour , raconte Ksenia (nom fictif), qui est arrivée au Canada avec son fils cette semaine.

Elle s'inquiète maintenant pour sa famille restée en Russie, surtout que sa mère dit avoir appris que des agents des services de renseignements russes questionnent maintenant les proches des personnes ayant quitté le pays.

Tout pourrait leur arriver. La police pourrait fouiller leur maison et prétendre y avoir trouvé de la drogue. Ils pourraient aussi saisir l'entreprise de mon père. Ce genre de choses arrive souvent en Russie.

La famille Ryabkov vit maintenant dans un motel de Mississauga, près de Toronto. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Ksenia et les Ryabkov ne savent pas quand ils reverront leur pays natal. Ils ont fait une croix sur la Russie puisque Vladimir Poutine pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2036.

C'est très difficile parce que j’ai fermé la porte. J’ai quitté mon bel appartement, l’école de mes filles, mes parents, mes amis , dit Anastasia Ryabkova.

Les réfugiés ukrainiens pourront retourner en Ukraine pour reconstruire leur pays après la guerre. Nous on ne pourra pas retourner en Russie , dit son mari Vladimir.