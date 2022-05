La couverture policière serait modifiée dans la Municipalité régionale de Grand-Sault

À l'heure actuelle, le détachement de Saint-Léonard de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) couvre le territoire de ces deux communautés.

La Ville de Grand-Sault a déposé une demande auprès du gouvernement provincial pour que seule la Force policière de Grand-Sault puisse desservir l’ensemble du territoire de la nouvelle entité.

Marcel Deschênes est le maire de Grand-Sault. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hugues

Le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes, affirme que le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, a été rencontré à ce sujet.

« Il ne peut pas y avoir deux forces policières à l'intérieur de la même ville. » — Une citation de Marcel Deschênes, maire de Grand-Sault

Comme la Force policière de Grand-Sault couvre déjà le territoire du village de Drummond et de la ville de Grand-Sault, des citoyens de Saint-André croient qu'il serait logique que la police municipale desserve aussi cette communauté rurale.

D'autres pensent que la GRC est mieux qualifiée.

Des citoyens partagés

Les citoyens rencontrés au hasard à Saint-André semblent partagés sur cette question.

La GRC couvre actuellement les territoires des districts de services locaux de Drummond et la Communauté rurale de Saint-André. Photo : Gracieuseté

La police de Grand-Sault, c'est dans leur juridiction. Tant qu'à moi, ils peuvent se rendre ici. C'est pas plus difficile de venir à Saint-André que d'aller à Drummond , a dit l’un d’eux.

Moi, j'aimerais mieux garder la GRC. Comment ça? Elle est plus qualifiée pour n'importe quoi que la police locale , a déclaré un autre citoyen.

Vous croyez que c'est mieux de garder la GRC ici? Je crois que oui. Parce qu'elle est plus forte et c'est une région rurale, donc c'est plus grand que Grand-Sault , croit un autre citoyen.

La plus grande municipalité entre Edmundston et Fredericton

Pour certaines personnes vivant à Grand-Sault, il est logique que la police municipale élargisse son territoire afin de couvrir les communautés qui seront fusionnées le 1er janvier 2023.

Si tu as la moitié de la municipalité régie par la police régionale et l’autre moitié régie par la GRC, c'est tout à fait illogique. Alors, ça va de soi que la force policière de [Grand-Sault] desserve l'ensemble de la population , pense Bernard Beaulieu, candidat à la mairie de la nouvelle Municipalité régionale de Grand-Sault.

Il croit que le changement de corps policier dans les districts de services locaux de Drummond et dans la Communauté rurale de Saint-André représente un pas vers l'avant.

Les gens ne le réalisent pas, mais on sera la plus grande municipalité entre Edmundston et Fredericton , dit Bernard Beaulieu. Alors il faudra prendre la place qui nous revient avec cette grandeur de municipalité et presque 12 000 citoyens. La force de frappe est beaucoup plus grande que ce qu'elle est tout de suite.

Une réponse sera donnée prochainement par le ministre Daniel Allain afin que tous soient prêts à effectuer ce changement s'il y a lieu.

D'après le reportage de Mathilde Pineault