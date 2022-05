Le Festival Harricana de Vassan promet un 13e événement pour tous les goûts

La programmation dévoilée vendredi prévoit des démonstrations et des compétitions équestres lors de chacune des trois journées du festival.

Les amateurs de musique pourront notamment entendre les groupes Nord West et Sabatik, sous le chapiteau.

Plusieurs activités familiales sont au programme, en plus des traditionnels cours de danse en ligne et des kiosques d'artisanat. Parmi les nouveautés en 2022, notons la présence d’une fermette, d’un taureau mécanique et d’un vélo à smoothies.

Émiliie Giroux, présidente du Festival Harricana. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Après une année 2021 marquée par de nombreuses mesures sanitaires à appliquer, l’organisation part confiante d’attirer de 1000 à 1500 personnes pour les trois jours du Festival.

On peut s’attendre à un bel événement avec encore beaucoup de monde, affirme Émilie Giroux, présidente et coordonnatrice. Les gens aiment le côté familial de notre festival et c’est certain que les activités équestres et les spectacles sont aussi très populaires.