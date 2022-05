Bientôt un nouveau centre communautaire animalier pour la Regina Humane Society

Les anciennes installations étaient devenues désuètes et ne répondaient plus aux besoins grandissants de la communauté.

Avec un bâtiment plus grand, l’organisme qui a pour mission le bien-être des animaux sera en mesure d’embaucher plus de personnel.

L’équipe accueillera d'ailleurs 44 employés supplémentaires pour offrir de nouveaux programmes de sensibilisation.

Parmi les nouvelles installations, on retrouvera notamment un refuge et une galerie d’adoption pour les animaux de compagnie sans-abri. Il y aura également une clinique vétérinaire, une station de lavage de chiens et une boutique de cadeaux ainsi qu’un parc pour chiens et des espaces verts.

Avec le nouvel édifice, les gens pourront même venir passer du temps avec les animaux.

Le bâtiment modernisé devrait aussi avoir des centres de formation et d’éducation avec des salles de classe polyvalentes à usage public.

L'organisme espère pouvoir ouvrir les portes du nouveau centre avant l'automne 2023. Photo : Regina Humane Society

Cela va vraiment changer la donne en termes de santé et de bien-être des animaux , explique la directrice générale de la Regina Humane Society, Lisa Koch.

Selon elle, les bâtiments de l’organisme tombaient en morceaux . Les vétérinaires devaient travailler à partir de cliniques mobiles et les abris pour animaux étaient bondés.

Un long chemin pour obtenir du financement

Cela fait maintenant 11 ans que la Regina Humane Society planifie ce nouveau centre et économise pour concrétiser le projet.

Jusqu'à maintenant, l'organisme est parvenu à amasser plus de 24 millions $ pour financer la construction.

Le coût du nouveau centre communautaire animalier devrait s’élever à 28 millions $. Il faudra donc encore près de 4 millions $ pour terminer l’installation.

Pour y parvenir, la Regina Humane Society a lancé jeudi sa plus importante campagne de financement dirigée par des bénévoles, intitulée Almost Home.

La mairesse de Regina, Sandra Masters, a rappelé que la Ville prévoyait contribuer pour couvrir 46 % des coûts de construction.

Pendant très longtemps, les installations ont été quelque peu inaccessibles à la collectivité. Nous croyons donc que les liens entre la communauté et le nouvel édifice, notamment avec les éléments éducatifs, en valent l’investissement , a-t-elle affirmé après la cérémonie d’inauguration des travaux, jeudi.

L'organisme espère que le nouveau centre ouvrira ses portes d’ici la fin de l’été 2023.

Avec les informations de Jessie Anton