Renaud fête ses 70 ans avec un nouvel album

Renaud, avec sa voix singulière qui s’est éraillée au fil des années, y reprend aussi un classique français, ​​Le temps des cerises. L’album de 13 chansons se termine par Je suis mort, qui, qui dit mieux, de Jacques Higelin.

En entrevue avec France info, Renaud explique avoir voulu rendre hommage à des chanteurs qu’il considère comme ses maîtres. Ceux qui m’ont donné envie de chanter. Et aux chansons qui ont bercé mon enfance, mon adolescence et un peu plus. Être un passeur qui transmet l’émotion venue d’un autre au plus grand nombre, en apportant un petit peu de soi, sans trahir , souligne-t-il.

Récemment, un livre utilisant les divers personnages des populaires chansons de Renaud est sorti avec son aval. Le dessinateur Marc Large et la réalisatrice Johanna Turpeau devaient faire un film, qui s’est transformé en livre à cause de la pandémie : Le retour de la suite.

On y retrouve Germaine (Germaine), Gérard Lambert (Les aventures de Gérard Lambert), Pépette (Le retour de la Pépette) et Manu (Manu).