Jusqu’à 6 semaines pour avoir un rendez-vous : les réparateurs de vélos ne chôment pas

On est à environ un mois d’attente , révèle Julien Roy, le propriétaire des ateliers Vélos Roy-O.

Chez Mathieu Performance, c’est encore plus long : jusqu’à cinq et six semaines, confie le directeur général du magasin, Philippe Desgagnés. Pour répondre à la demande, tous les deux ont recruté de nouveaux employés.

L’an dernier, on a été capable de tout faire à six. Là, on est huit , indique Julien Roy. L’équipe de réparateurs de Philippe Desgagnés comprend plus d’une vingtaine de personnes. Il n’y en a jamais eu autant.

On a aussi agrandi notre atelier, ajouté des postes de travail et acheté de l’équipement.

Des ventes historiques

Les commerçants s’attendent à ce que les clients soient encore plus nombreux dans les jours et les semaines à venir. La météo n’a pas été très bonne ce printemps jusqu’à présent. L’achalandage devrait donc augmenter , prédit Julien Roy.

Les Québécois ont envie de faire du vélo. Les ventes le démontrent. Philippe Desgagnés rappelle qu’elles ont atteint un pic historique l’année dernière, et la courbe ne s'infléchit pas. On est sur un plateau , semble-t-il.

Le directeur général du magasin Mathieu Performance, Philippe Desgagnés Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

Les vélos électriques sont de plus en plus prisés. C’est presque un client sur deux qui en achète. Ce qui demande, le cas échéant, des réparations plus pointues.

Bonne nouvelle, se procurer des pièces détachées n’est plus aussi compliqué. On sent un retour à la normale comme avant la pandémie , constate Steven Gignac, copropriétaire de J’te répare ton vélo.

Leur prix a néanmoins augmenté. Pneus, chaînes, plaquettes de freins et autres coûtent désormais 5 à 10 % plus cher , affirme-t-il.

Vélos en précommandes

La hausse des prix des deux-roues neufs est plus modérée. Ça varie entre 1 et 6 %, selon les fournisseurs. L’inflation fait son œuvre, mais c’est surtout lié aux frais de transport , détaille Philippe Desgagnés.

Ces changements tarifaires ne découragent pas les acheteurs. Les listes de précommandes de vélo pour cet été chez Mathieu Performance comprennent 1300 noms environ.

Seront-ils livrés à temps? Ce sont des produits confirmés par nos fournisseurs. Tout va dépendre du transport , déclare le responsable du magasin.

Avec ou sans vélo, les amoureux de la bicyclette ont rendez-vous ce week-end au Centre de glaces, à Québec. Le Salon info-vélo s’y déroule jusqu’à dimanche. Il est pour la première fois jumelé au Salon de la course et du triathlon.