Des cours d’autodéfense offerts aux élèves du Témiscamingue

Il s’agit d’un programme d’autodéfense et de sensibilisation aux agressions qui est offert à tous les élèves du secondaire.

C’est Ambroise Lycke, un entraîneur de judo qui offrait des cours d’autodéfense avant la pandémie, qui a initié le projet.

Juste après la pandémie, j’ai eu beaucoup de demandes. Beaucoup de personnes qui avaient vécu des agressions. J’ai contacté les groupes communautaires avec lesquels j’avais travaillé dans le passé et ils m’ont dit que oui, au Témiscamingue comme ailleurs au Québec, le nombre d'agressions a augmenté. J’ai proposé aux organismes communautaires de faire une tournée auprès de nos jeunes pour les sensibiliser. Le but, c’est de leur donner des outils pour prévenir les agressions mais si malheureusement malgré toute la prévention, ils se retrouvent dans une agression, c’est de leur donner des outils pour s’en sortir pour aller chercher de l’aide , décrit Ambroise Lycke.

Une trentaine de groupes du secondaire pourront suivre le cours. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Plusieurs organismes se sont unis pour offrir le programme : le Centre d’aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel (CALACS), le Groupe Image, la Maison Équinoxe, le Centre de services scolaire Lac-Témiscamingue et le Carrefour jeunesse emploi entre autres.

Julie Larochelle, travailleuse de milieu au Carrefour jeunesse emploi est d’ailleurs aux côtés d’Ambroise Lycke pour offrir la formation.

C’est des discussions qu’on n’a pas souvent avec nos jeunes, explique-t-elle. C’est de les sensibiliser, mais de façon active, on fait des mises en situation, on les met dans l’action, on les questionne beaucoup. Parfois, je vais jouer l’agresseuse et Ambroise la victime et de leur montrer comment on peut se sentir dans une situation comme ça.

Au delà des coups

Les jeunes expérimentent par exemple des techniques d’autodéfense sur des mannequins sous le regard de Julie Larochelle et Ambroise Lycke. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Une partie de la formation sert à apprendre aux adolescents comment échapper à un agresseur. Les deux formateurs insistent toutefois sur le fait que le cours vise surtout à faire de la prévention et de la sensibilisation.

« C’est vraiment que de l’autodéfense, il n’y a aucune technique qui est pour attaquer. On a toujours les 3 mêmes étapes : 1. la surprise avec la frappe; 2. le dégagement; 3. la fuite et surtout demander de l’aide. » — Une citation de Julie Larochelle

C’est très actif, on veut que les jeunes embarquent et ça fonctionne très bien jusqu’à maintenant. Il y a des bulles théoriques où abordent différents thèmes, mais on est toujours dans le mode pratique. On amène les jeunes à bouger, à frapper dans les mannequins, mais on parle aussi d’éléments sérieux, par exemple on parle des témoins actifs, comment aider, comment jouer un rôle actif quand on voit une situation d’intimidation, d’agression , souligne Ambroise Lycke.

Les 37 classes du secondaire des écoles secondaires Rivière-des-Quinze, Gilbert-Théberge et Marcel-Raymond recevront la formation d’ici quelques semaines.