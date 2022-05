Des changements à prévoir dans la côte du Cran entre Saint-Prime et Roberval

Les virages à gauche pourraient être interdits dès cet été ou au plus tard cet automne sur un tronçon de 5 kilomètres de la route 169 entre Roberval et Saint-Prime.

Le directeur régional du ministère des Transports du Québec ( MTQministère des Transports du Québec ), Donald Boily, soutient qu’il espère ainsi répondre à une partie des multiples recommandations des coroners pour améliorer la sécurité des automobilistes près de la côte du Cran.

La semaine dernière, le coroner Carol Gagné a lancé une poignée de reproches au MTQ dans un rapport publié à la suite d’un accident mortel survenu l’automne dernier.

« Devant les représentants de la MRC, j’ai pris l’engagement de faire une étude d’opportunité qui étudie le bas de la côte jusqu’à la route Sainte-Hedwidge. » — Une citation de Donald Boily, directeur du MTQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Donald Boily défend son ministère de multiplier les études depuis plusieurs années pendant que des accidents continuent de survenir à cet endroit.

On ne veut pas regarder les problèmes ponctuellement parce qu’on peut déplacer le problème et le problème réapparaît plus loin , a-t-il expliqué en entrevue à C’est jamais pareil.

Il rappelle que le ministère des Transports a déjà planifié d’ajouter un feu de circulation au coin de la route 169 et de la route de Sainte-Hedwidge cet été.

La limite de vitesse est aussi réduite de 90 à 80 km/h depuis le 28 avril dans la côte du Cran elle-même. La Sûreté du Québec a d’ailleurs tenu une opération de sensibilisation cette semaine durant laquelle une vingtaine de contraventions ont été émises pour excès de vitesse.

Donald Boily soutient que le dossier est complexe en raison du développement commercial qui a changé la donne depuis quelques années. Aussi, le ministère doit évaluer l’impact de tous les changements sur les habitudes des automobilistes avant de procéder officiellement.

Par exemple, le coroner parle d’un tronçon de trois kilomètres alors que nous pensons qu’il faut retarder plus large et aller plus loin sur environ cinq kilomètres , ajoute M. Boily.

Pont Dubuc

Pendant ce temps, le ministère des Transports espère que les travaux pourront reprendre incessamment sur le pont Dubuc à Saguenay.

Le pont Dubuc Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

La dernière phase du chantier a reçu le feu vert, mais la grève des ingénieurs du MTQ empêche le commencement des travaux, évalués à plus de cinq millions de dollars.

Le directeur régional du ministère reste optimiste.

C’est tout récent la grève des ingénieurs, on espère un règlement rapide dans ce dossier. On n’anticipe pas de problématique pour le pont Dubuc , a dit Donald Boily.

Il n’anticipe pas non plus de perturbation pour les automobilistes une fois que le chantier se mettra en branle.