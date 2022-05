L’art du dessin dans le sable enseigné à des élèves de Shannon

Depuis quelques mois, Marie-Linda Bluteau donne des cours de dessin dans le sable à une dizaine de jeunes de 2e et 4e année à l'école Dollard-des-Ormeaux. Il s'agit d'ailleurs de la première école au Canada à offrir des cours du genre sur une table lumineuse et en classe, selon Mme Bluteau.

La directrice de l’établissement, Julie Carpentier, voue une attention particulière au bien-être de ses élèves. Elle croit que l’art est un moyen d’expression essentiel pour les jeunes et désire offrir un cours original dans son école.

C’est à la suite d'une discussion avec la professeur Marie-Linda Bluteau l’an dernier que Julie Carpentier a décidé d’acquérir une première table lumineuse.

La directrice de l'école Dollard-des-Ormeaux à Shannon, Mme Julie Carpentier. Photo : Radio-Canada

L’an dernier, elle m’a partagé une vidéo d’art de sable. Et puis là j’ai commencé à m’y intéresser […] Puis, je me suis dit : "pourquoi on ne ferait pas ça avec nos jeunes?"

Marie-Linda Bluteau est professeure en art à la Faculté des sciences de l’éducation à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Elle a découvert le dessin sur le sable il y a quelques années et est l’une des rares artistes à pratiquer cette discipline. En 2008, elle a d'ailleurs été engagée pour relater l’histoire de la ville de Québec dans le cadre du 400e anniversaire de Québec avec le Cirque du Soleil.

Marie-Linda Bluteau à l'œuvre sur la table lumineuse. Photo : Radio-Canada

L’art de sable est un art éphémère, utilisé en art de scène […] c’est un dessin animé en direct, de l’histoire de quelqu’un.

À première vue, la manipulation du sable semble être facile à exécuter. Le constat est tout autre lorsqu’il est temps d’élaborer des images sur la table.

« C’est très mathématique l’art de sable. Il y a de la matière, il faut l'enlever, il faut la remettre. On a un médium, une texture réelle. » — Une citation de Marie-Linda Bluteau, professeur en art

La table lumineuse est le point central. Plusieurs fois par semaine, les élèves se réunissent autour de celle-ci et créent ensemble leurs images sur le sable. La thématique pour ce projet pilote : les aventures du Petit Prince.

Deux élèves de 2e année créent des dessins sur la table lumineuse. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Je trouve qu’il y a tellement une belle évolution de leur adaptation à toute cette nouvelle matière-là. Au début, ils étaient plus timides puis à un moment donné, j’entends un commentaire comme : "Oh wow! Je m’améliore vraiment!"

Marie-Linda Bluteau aimerait un jour que cet art soit enseigné dans les grandes institutions pour les artistes professionnels. Pour le moment, le projet en est encore à ses débuts, mais il est concluant. La directrice Julie Carpentier aimerait d'ailleurs acquérir plus de tables lumineuses dans le futur.

J'ai potentiellement des enfants du secondaire qui adoreraient faire ça comme club... Se rencontrer autour d'une table de sable […] je vois plein de potentiel , a-t-elle assuré.