Un comité sherbrookois pour combattre la violence faite aux immigrantes

Au cours des deux prochaines années, ce comité sera responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre de stratégies visant à accroître l'accessibilité aux services communautaires. Il sera composé de huit personnes au total, soit quatre représentants d'organismes régionaux spécialisés en matière de violence et quatre femmes et filles immigrantes de la région.

La Fédération intervenait déjà sur le plan de la violence. On faisait des activités de sensibilisation pour les communautés culturelles. Avec la pandémie et les changements dans les services, on s'est dit que ce serait bien de mettre en place une stratégie de collaboration avec nos partenaires pour identifier les obstacles qui freinent l'accessibilité aux ressources pour les femmes immigrantes , a fait savoir la directrice adjointe de la FCCEFédération des communautés culturelles de l'Estrie et responsable de ce nouveau comité, Mariame Cissé.

« Quand on est seul, on peut aller vite, mais dans le cas d'une problématique qui concerne la violence, ça prend un travail d'ensemble pour l'éradiquer. » — Une citation de Mariame Cissé, directrice adjointe de la FCCE Fédération des communautés culturelles de l'Estrie

Les stratégies seront rendues publiques pour permettre aux diverses ressources d'améliorer leur offre destinée aux personnes immigrantes. À l'heure actuelle, ces dernières ne sont pas encadrées de manière optimale lorsqu'elles sont victimes de violence, estime la FCCEFédération des communautés culturelles de l'Estrie .

L'accessibilité aux services est difficile pour plusieurs raisons. Parfois, il y en a qui ne parlent pas français. Il y a tout le volet aussi de la méconnaissance des ressources qui sont disponibles. Tous ces facteurs font en sorte qu'elles sont plus vulnérables , explique Mariame Cissé, qui ajoute que la clientèle immigrante a des besoins spécifiques, et que le confinement a rendu les choses d'autant plus difficiles qu'elle a été coupée de son réseau.

« C'est sûr que la violence est dans toutes les communautés, mais la situation de vulnérabilité que vivent les femmes et les filles immigrantes fait en sorte que cette violence-là peut être multipliée par deux. » — Une citation de Mariame Cissé, directrice adjointe de la FCCE Fédération des communautés culturelles de l'Estrie

La FCCEFédération des communautés culturelles de l'Estrie n'a d'ailleurs pas perdu de temps pour agir. Déjà, deux sondages ont été lancés pour orienter le travail que le comité effectuera au cours des prochains mois.

Un a été mené auprès des personnes immigrantes, pour évaluer leurs besoins en matière de services et un autre auprès des organismes, pour faire le portrait des services qu'ils offrent actuellement. Ça va nous permettre de voir comment on pourrait faire l'adéquation pour mettre en place des actions concrètes , explique Mariame Cissé.

Les résultats des sondages seront compilés, analysés, puis des recommandations seront formulées et mises en place dans les organismes pendant un certain temps pour vérifier leur efficacité. La directrice adjointe de la Fédération croit que le projet aura des retombées très intéressantes .

Ces stratégies qui vont être mises de l'avant pourront être utilisées dans d'autres organismes, que ce soit dans notre région ou au-delà de celle-ci.