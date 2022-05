Des solutions pour augmenter l’attrait du secteur de la petite enfance en Outaouais

Inquiète de la réduction de près du quart du nombre d’étudiants inscrits en Technique d’éducation à l’enfance (TEE) au Cégep de l’Outaouais entre 2015 et 2021, selon ses chiffres, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) propose certaines solutions pour remédier au problème.

Il faut donner envie d’une carrière en petite enfance aux jeunes du secondaire. Encore aujourd’hui, nous devons combattre plusieurs préjugés envers les intervenantes en petite enfance. Au-delà des bourses Perspective Québec annoncées récemment par le gouvernement, il faut une véritable stratégie d’attraction de nouvelles étudiantes vers la technique , déclare la présidente de la FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec - CSQCentrale des syndicats du Québec , Valérie Grenon, par voie de communiqué.

Le syndicat, qui représente près de 13 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné, a présenté plusieurs mesures pour stimuler les inscriptions, lors d'une conférence de presse organisée vendredi matin, à Gatineau.

Outre la promotion et la valorisation de la profession auprès des élèves du secondaire, la FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec - CSQCentrale des syndicats du Québec milite pour rendre les bourses Perspective Québec plus flexibles et accessibles ainsi que de faciliter le passage d’une formation courte à la technique.

Il faut sortir de la gestion à la petite semaine des dernières années : abaissement des ratios d’éducatrices formées, réduction du nombre d’heures pour l’Attestation d’études collégiales (AEC), ajout d’une formation non qualifiante de 90 heures, mise en place d’incitatifs massifs pour les formations courtes… Ce qu’il faut, dès maintenant, c’est donner un coup de barre pour augmenter les inscriptions à la technique , juge Mme Grenon.

La présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon Photo : Radio-Canada / Christian Milette

La FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec - CSQCentrale des syndicats du Québec dit craindre que le gouvernement ne mette tous ses œufs dans le même panier en multipliant les formations courtes au détriment de la TEETechnique d’éducation à l’enfance .

Il y a un enjeu de qualité important dont il faut tenir compte. Travailler avec des enfants de 0-5 ans, c’est aussi important qu’une enseignante au primaire. Or, on ne cesse de niveler les qualifications requises vers le bas , estime la présidente du syndicat.

La petite enfance, un enjeu majeur en Outaouais

Pour elle, la solution passe par une vision à long terme , calculant qu’en Outaouais, il manquera plus de 1150 intervenantes en CPECentre de la petite enfance et en milieu familial au cours des cinq prochaines années.

En octobre dernier, le gouvernement du Québec a annoncé son intention d’allouer au moins 3 milliards de dollars d’ici 2024-2025, soit 1,8 milliard de plus que prévu, pour compléter le réseau de services de garde éducatifs à l’enfance. L'objectif du gouvernement est de créer 37 000 places actuellement manquantes dans le réseau d'ici mars 2025.