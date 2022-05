Sept personnes arrêtées dans Portneuf pour du trafic de stupéfiants

Le 5 mai avant midi, les policiers ont procédé à deux perquisitions et ont arrêté un homme de 52 ans et un autre de 63 ans qui seraient impliqués dans la vente de cannabis illicite. Une femme de 29 ans a aussi été arrêtée dans le cadre de l'intervention.

Les trois personnes opéraient principalement un réseau de vente de cannabis dans la MRC de Portneuf, selon la SQ. Ils ont été libérés par sommation et pourraient faire face, entre autres, à des accusations en lien avec la Loi sur le Cannabis.

Perquisitions

Au même moment, les policiers ont mené deux perquisitions dans les secteurs de Rivière-à-Pierre et de Saint-Ubalde.

Quatre personnes ont été arrêtées, soit deux hommes âgés de 39 et 49 ans et deux femmes âgées de 42 et 45 ans. Ils ont également été libérés par sommation et pourraient faire face à des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants , indique la SQ.

Durant les quatre perquisitions, les policiers ont saisi environ 9000$ en argent canadien, 130 grammes de cannabis, 230 grammes de cocaïne, 85 comprimés de métamphétamines et des cigarettes de contrebande.

Une quarantaine de policiers ont été mobilisés. Les interventions font suite à une enquête amorcée en 2021 par les policiers du service de la contrebande de la SQ, notamment.