Ponts de Québec : l’inquiétude des ingénieurs justifie le 3e lien, selon Lehouillier

La sortie de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) concernant l'état préoccupant des ponts Pierre-Laporte et de Québec démontre « la nécessité » d'un nouveau lien routier entre Québec et Lévis, affirme le maire Gilles Lehouillier.

Ce sont deux structures vieillissantes pour lesquelles il va falloir peut-être se rendre compte de la justesse de la volonté gouvernementale de dire : il faut ajouter un nouveau lien. Il faut prévoir l'avenir, puis il faut ajouter un lien entre les deux rives , a indiqué le maire de Lévis en marge d'une conférence de presse, vendredi matin.

« Imaginez-vous demain matin, le pont Laporte est knock-out. On fait quoi? On fait quoi sur les plans de la sécurité, du développement économique, du transport de marchandises? » — Une citation de Gilles Lehouillier, maire de Lévis

L'intégrité des infrastructures du pont Pierre-Laporte et du pont de Québec serait compromise , selon un récent cri d'alarme de l’ APIGQAssociation professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec .

Gilles Lehouillier (archives) Photo : Radio-Canada

À l'instar du maire de Québec Bruno Marchand, qui disait faire confiance au gouvernement Legault dans ce dossier, Gilles Lehouillier précise qu' il ne faut pas tomber en panique avec ça .

Le troisième lien bitube tel que présenté le 14 avril 2022. Photo : site du Réseau express de la capitale

Néanmoins, cette sortie des ingénieurs prouve selon lui que la région de Québec doit se doter d'un 3e lien, plus précisément du projet de tunnel étagé estimé entre 7 et 10 milliards de dollars qui a été dévoilé en mai 2021 par la CAQ. Le gouvernement Legault a depuis opté pour un tunnel plus modeste, estimé à 6,5 milliards de dollars.