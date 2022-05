Le Phoenix amorce les séries en force avec une victoire de 7 à 0 contre le Drakkar

Après une première période robuste et très serrée, à l'issue de laquelle un seul but a été marqué, le Phoenix s'est réveillé offensivement en ajoutant quatre filets à son avance à la deuxième période, puis deux autres en troisième. Ce départ en force a de quoi satisfaire l'entraîneur-chef et directeur général de l'équipe, Stéphane Julien.

Les premières 10 minutes ont été très physiques. J'ai aimé la façon dont on a répondu. Je pense que Baie-Comeau voulait utiliser ses gros défenseurs pour nous intimider, mais les joueurs étaient prêts. En deuxième période, les avantages numériques nous ont donné la chance d'être opportunistes et de prendre les devants. En troisième période, on a géré le match.

Les leaders se sont levés chez le Phoenix pour amorcer le bal printanier. D'abord, le vétéran Julien Anctil a inscrit deux buts et récolté une assistance. Quant à Joshua Roy, meilleur marqueur du circuit en saison régulière, il a conclu sa soirée avec deux buts et autant de mentions d'aide. C'est toutefois le capitaine, Xavier Parent, qui s'est le plus illustré, récoltant cinq points, dont deux buts.

C'est n'est pas surprenant, avec le leadership que ces gars-là ont, de les voir commencer les séries de la sorte souligne Stéphane Julien. C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du groupe. Quand tes meilleurs joueurs performent, ça tire les autres vers le haut. Pour gagner une série, ça prend tes joueurs de premier plan. C'était un bon départ pour eux hier.

Durant la rencontre, le jeune joueur de 16 ans Ethan Gauthier a inscrit son premier but en carrière en séries éliminatoires de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

Ethan a bien fini l'année. C'est un gars de caractère, de séries éliminatoires. Il a eu un super match hier. C'est un gars qui est très impliqué et qui a l'équipe à coeur , témoigne l'entraîneur-chef.

La robustesse au rendez-vous

La stature de plusieurs attaquants du Phoenix a bien servi Stéphane Julien, qui s'attendait à du hockey plus robuste, comme c'est souvent le cas lors des séries éliminatoires.

On a des joueurs qui ne refusent pas le jeu physique. On a de gros bonshommes, comme Mianscum, Gill et même Joshua Roy, qui est assez imposant, Anctil aussi. Ce sont des joueurs qui sont capables d'en prendre. Pour moi, ce n'était pas une difficulté.

« Avec la maturité qu'on a, si Baie-Comeau veut jouer ce jeu physique, je pense qu'à la fin, on va avoir le dessus. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur-chef et directeur général du Phoenix de Sherbrooke

La formation sherbrookoise a également surpassé son adversaire sur le plan de la discipline, passant 12 minutes au cachot contre 16 pour les joueurs du Drakkar.

Dans les séries, c'est toujours une question de gérer nos émotions. C'est ce qu'il faut faire à chaque match. Les punitions peuvent te faire très mal. Ça va être de gérer le côté physique après les sifflets, et d'éviter d'être punis en zone offensive , analyse Stéphane Julien.

« Le mot d'ordre, jusqu'à la fin des séries, ça va être discipline. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur-chef et directeur général du Phoenix de Sherbrooke

Le deuxième affrontement de cette série trois de cinq aura lieu vendredi soir, 19 h, au Palais des sports Léopold-Drolet de Sherbrooke. Stéphane Julien s'attend à voir les joueurs du Drakkar gonflés à bloc.