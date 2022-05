Québec accorde 9 M$ à Duvaltex pour son usine en Beauce

Le projet d’automatisation des installations de Duvaltex est évalué à près de 15,8 millions et vise à accroître sa productivité.

L’aide accordée de 9 millions accordée par Québec prendra la forme d’un prêt de 5,5 millions d’Investissement Québec et d’un second prêt de 3,5 millions issu du programme Essor.

Leader nord-américain

Duvaltex, qui se décrit comme le plus grand fabricant de textiles pour les mobiliers de bureau en Amérique du Nord, se spécialise dans la conception et la production de textiles novateurs et écoresponsables .

L’entreprise est également un fournisseur de textiles de protection. En février 2021, Santé Canada avait homologué un masque de type N95 conçu par Artofix, une filiale de Duvaltex.

Cette dernière conçoit en outre des tissus synthétiques servant à la conception de blouses médicales et de vêtements techniques.

Plus de détails à venir