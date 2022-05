Des sentiers du parc Stanley fermés pour la tranquillité des jeunes coyotes

La saison des tanières bat son plein , lance Dana McDonald, coordinatrice de la gestion environnementale de la commission des parcs de Vancouver.

C’est la saison de reproduction et de mise-bas des coyotes, dit-elle. Chaque année entre les mois de janvier et de juin, ils peuvent être plus actifs et plus affirmés, en particulier pour nourrir et protéger leurs progénitures.

Le personnel du parc Stanley a d'ailleurs reçu un certain nombre de rapports sur la présence de coyotes. Des gens ont signalé avoir rencontré des coyotes. Dans la majorité des cas, ils les ont simplement aperçus , précise Mme McDonald.

Nous resterons vigilants et poursuivrons nos efforts pour nous assurer qu'aucun attractif n'est laissé sur place et que les gens ne les nourrissent pas, car le principal moteur de comportement agressif, c'est un coyote qui associe la nourriture aux humains.

Selon la commission des parcs de la Ville, il n'y a pas eu d'incidents agressifs comme les nombreuses attaques de coyotes signalées en 2020 et 2021, qui avaient conduit à l'abattage de 11 coyotes par le personnel du ministère des Forêts en septembre.

D'après le gouvernement provincial, depuis cette date, aucune attaque dans le parc Stanley n'a été signalée. Toutefois, pour maintenir des distances de sécurité entre les humains et les coyotes, plusieurs sentiers du parc Stanley sont désormais interdits.

Dana McDonald indique que les sentiers Merilees et Siawash sont clos tout comme certains sentiers au nord du lac Beaver. Le conseil du parc a aussi précisé sur son compte Twitter que le sentier Reservoir et certaines parties des sentiers Eagle et Hanson sont fermés au public.

Selon la Fédération canadienne de la faune, le coyote utilise une tanière pour la naissance et les soins de ses petits. Cette tanière peut être aménagée à la base d’un arbre creux, dans un trou entre les roches, ou encore dans le sol.

En moyenne, la portée d’une femelle compte de trois à sept petits au printemps. Durant les mois qui suivent la naissance des petits, il n’est pas rare d'observer chez le mammifère un comportement mimétique dit de l'escorte .

Si quelqu'un se promène sur un sentier, un coyote peut sortir de sa tanière et suivre le promeneur, mais sans s'approcher.

C'est un comportement courant que les coyotes présentent pendant la saison de mise bas, car ils sont en état d'alerte , explique Dana McDonald. Si vous continuez à marcher, le coyote s'arrêtera une fois que vous serez suffisamment éloigné de sa tanière , poursuit-elle.

Selon Dana McDonald, les messages clés aux utilisateurs du parc sont d'éviter de nourrir les coyotes, de ne pas jeter de déchets, de garder les chiens en laisse, de signaler les observations aux gardes forestiers et les incidents agressifs au ministère de l'Environnement.

Le conseil des parcs de Vancouver prévoit d’ailleurs dans son règlement une amende de 500 dollars pour avoir nourri des animaux sauvages dans les parcs de la ville.