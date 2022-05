La fermeture partielle du parc de la Gatineau aux voitures fait des mécontents

Dès samedi, l’horaire d’été des promenades du parc de la Gatineau entre en vigueur. Celles-ci seront donc réservées aux vélos, trottinettes et autres patins, ainsi qu’aux marcheurs toute la journée, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, alors que les fins de semaine, l'accès sera partagé avec la navette, jusqu'à 13h, puis les voitures.

Les automobiles ne pourront donc accéder aux promenades qu'en après-midi et en soirée, de 13 h jusqu’à 30 minutes après le coucher du soleil, les mercredis, samedis et dimanches.

Une façon de réduire l’utilisation de la voiture dans le parc de la Gatineau, comme l’avait déjà proposé la CCNCommission de la capitale nationale avec un projet-pilote mise en place en 2020.

Nous avons profité de la pandémie qui imposait de nouvelles restrictions pour permettre un meilleur accès et plus d’occasions aux gens de profiter du plein air et du parc. Cela fait aussi partie des objectifs de notre récent plan directeur du parc de la Gatineau. [...] C’est clair que la volonté est de réduire l’utilisation des voitures dans le parc et de promouvoir le transport actif , explique Catherine Verreault, directrice Terrains urbains du Québec et parc de la Gatineau à la CCNCommission de la capitale nationale .

La CCN veut privilégier le transport actif dans le parc (archives). Photo : Richere David

Le projet-pilote a été bien accueilli par les usagers, assure Mme Verreault, leur offrant une nouvelle façon de le découvrir et des effets bénéfiques ont pu être observés sur la faune, dit-elle.

Le principal avantage d’avoir moins de voitures, c’est pour la faune. On voit plus d’animaux , remarque Mme Verreault, qui indique que la CCNCommission de la capitale nationale va recueillir davantage de données sur cette question, notamment sur les grenouilles, afin de documenter l’impact de cette initiative.

Une pétition demande de rouvrir les promenades aux voitures

Mais cette annonce ne fait pas le bonheur de tous les résidents de la région de la capitale nationale. L’un d’eux, Ala Kaddy, a récemment lancé une pétition sur la plateforme en ligne, change.org. Vendredi, celle-ci avait recueilli 3146 signatures.

Son auteur demande que soit restauré l’accès au parc tel qu’il existait avant la pandémie.

Il invite les signataires à envoyer un courriel à la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Filomena Tassi, estimant que les récentes initiatives menées par la CCNCommission de la capitale nationale visant la fermeture des routes d’accès au parc provenant des fonds fédéraux pour les transformer en installations sportives de performance sont inacceptables .

La vision radicale de l’intention initiale en tant que corridors d’accès n’est pas soutenue par le mandat de la CCNCommission de la capitale nationale ni par l’utilisation prévue du parc. Le changement d’orientation de la CCNCommission de la capitale nationale éloignant les usagers actifs de l’espace vert pour favoriser les usagers actifs des promenades n’est pas en ligne avec l’utilisation initiale de l’argent des contribuables pour créer cet atout financé par le gouvernement fédéral , peut-on lire dans le modèle de courriel proposé, estimant que le nouvel horaire des promenades est très discriminatoire envers les personnes à mobilité réduite, les aînés et les familles avec de jeunes enfants.

Mais selon Mme Verreault, la décision de la CCNCommission de la capitale nationale s’inscrit dans les objectifs de son nouveau plan directeur qui a fait l’objet de réunions, de consultations et de sondages avant d’être approuvé en janvier 2021.

Des consultations que remet en cause M. Kaddy.

Je me demande si ces sondages et séances d’information annoncés par le moyen des réseaux sociaux de communication de la CCNCommission de la capitale nationale et réservés exclusivement aux abonnés existants du site web de la CCNCommission de la capitale nationale peuvent être considérés non biaisés et inclusifs. Je connais très peu de gens qui sont conscients des changements prévus , écrit-il.

Une nouvelle navette gratuite

Même si des améliorations sont envisagées et des changements possibles, un retour complet en arrière n’est pas envisagé, prévient pourtant Mme Verreault, rappelant la vocation de conservation du parc de la Gatineau.

Nous prenons toutes les remarques du public très au sérieux. [...] Cette pétition, nous en tenons compte. [...] Mais on suggère aussi aux gens d’essayer ce qui a été mis en place cet été et de nous faire part de leurs commentaires ensuite , lance-t-elle.

L’accès aux différents sites du parc de la Gatineau pourra se faire de plusieurs façons, poursuit la directrice Terrains urbains du Québec et parc de la Gatineau .

Une navette gratuite et accessible aux personnes à mobilité réduite  (Nouvelle fenêtre) sera ainsi disponible, du 25 juin au 28 août, et offrira un service aller-retour entre Ottawa-Gatineau et le Centre des visiteurs du parc de la Gatineau, à Chelsea, en faisant des arrêts à des destinations populaires le long des promenades.

Il sera également possible de louer des vélos électriques, ajoute-t-elle, au relais plein air et à Chelsea. La CCNCommission de la capitale nationale offrira également gratuitement la location de quadriporteurs électriques aux personnes à mobilité réduite.

La CCNCommission de la capitale nationale rappelle également que 15 stationnements sont disponibles en tout temps dans le secteur des promenades.

Par ailleurs, la CCNCommission de la capitale nationale a annoncé que, du 14 mai au 10 octobre, durant les fins de semaine, les promenades Sir-John-A.-Macdonald et Sir-George-Étienne-Cartier seront également fermées aux voitures, de 8 h à 16 h, et la promenade de la Reine-Elizabeth sera quant à elle réservée au transport actif de 8 h à 20 h.

Du 1er juillet au 5 septembre, la fermeture de la promenade de la Reine-Elizabeth aux voitures sera même en place sept jours sur sept.