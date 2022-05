La CAQ mise à nouveau sur Christiane Gamache dans Jean-Lesage

Issue du milieu de l’éducation, Mme Gamache était passée bien près d’être élue lors du dernier scrutin provincial, en 2018. La candidate de la CAQCoalition avenir Québec avait terminé en deuxième position derrière le représentant de Québec solidaire, Sol Zanetti.

Elle avait récolté 32,35 % des voix, contre 34,70 % pour son adversaire solidaire. Moins de 700 votes avaient séparé les deux candidats.

Résultats des élections générales du 1er octobre 2018, circonscription de Jean-Lesage Résultats des élections générales du 1er octobre 2018, circonscription de Jean-Lesage Candidat(e) Parti Résultats (%) Sol Zanetti Québec solidaire 34,70 % Christiane Gamache Coalition avenir Québec 32,35 % Gertrude Bourdon Parti libéral du Québec 17,92 % Claire Vignola Parti québécois 9,32 % Anne Deblois Parti conservateur du Québec 1,75 %

Le Parti libéral du Québec n’avait pas été en mesure de conserver cette circonscription du centre-ville, laissée vacante par le départ du député sortant, André Drolet. La candidate-vedette des libéraux, Gertrude Bourdon, avait terminé en troisième place, récoltant 17,92 % des suffrages.

Claire Vignola, du Parti québécois, était arrivée en quatrième position avec un peu moins de 10 % des votes exprimés en sa faveur.

Carrière en éducation

Christiane Gamache a travaillé durant plus de 35 ans dans le milieu de l’éducation. Elle a notamment occupé les fonctions d’enseignante, de directrice d’école et de coordonnatrice aux Services éducatifs en adaptation scolaire et services complémentaires.