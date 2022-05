Un convoi de l’ONU est attendu pour évacuer les civils d’Azovstal, à Marioupol

C’est le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des questions humanitaires, Martin Griffiths, qui a annoncé jeudi qu’un nouveau convoi se dirigeait vers la ville martyre de Marioupol, devenue un des symboles de l'invasion russe débutée le 24 février.

À l'heure où nous parlons, un convoi est en route pour arriver à Azovstal d'ici demain matin avec l'espoir de récupérer les civils restants dans ce sombre enfer, qu'ils habitent depuis tant de semaines et de mois, et de les ramener en sécurité , a déclaré M. Griffiths. Des civils, qui pourraient encore être au nombre de 200, et des combattants se sont réfugiés dans les souterrains de l’usine d’Azovstal depuis des semaines, dans des conditions de vie précaires et entourés par les forces russes.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a confirmé être associé à l’envoi du convoi, en coordination avec l'ONU et les belligérants .

« Le CICRComité international de la Croix-Rouge insiste sur le fait qu'aucun détail ne peut être communiqué jusqu'à ce que la situation le permette, afin de ne pas compromettre gravement l'opération. » — Une citation de Le Comité international de la Croix-Rouge

Une nouvelle étape de sauvetage de nos compatriotes d'Azovstal est en cours en ce moment. Des informations sur les résultats de cette opération seront fournies plus tard , a quant à lui déclaré Andri Yermak, chef des services de la présidence ukrainienne, sans plus de précision.

Une vidéo filmée le 5 mai montre le complexe industriel d'Azovstal en flammes. Photo : Reuters / AZOV REGIMENT

Des informations contradictoires sur la situation à Azovstal

Vendredi matin, le ministère ukrainien de la Défense a assuré que les forces russes poursuivaient leur offensive sur Azovstal, malgré un cessez-le-feu de trois jours, de jeudi à samedi. Les forces russes ont, dans certaines zones, avec le soutien de l'aviation, repris les opérations visant à prendre le contrôle de l'usine et le blocus des unités de défense [ukrainiennes] continue , a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le régiment Azov, qui rassemble les combattants vivant dans l'aciérie, a accusé vendredi les forces russes d'avoir visé une de ses voitures participant à l'opération d'évacuation de civils, tuant un soldat.

Durant le cessez-le-feu sur le territoire de l'usine Azovstal, une voiture a été visée par les Russes avec un missile guidé antichar. Cette voiture se dirigeait vers des civils pour les évacuer de l'usine , a affirmé le régiment sur Telegram. Un combattant a été tué et six blessés .

Le commandant adjoint du régiment Azov, Sviatoslav Palamar, a assuré dans une vidéo que des combats sanglants se déroulent à l'intérieur même du site et que les Russes ne tenaient pas leur promesse de trêve.

L'assaut russe sur Azovstal est « puissant », affirme le commandant adjoint du régiment Azov, Sviatoslav Palamar, dans une vidéo publiée sur Telegram. Photo : Reuters / Régiment Azov

Le président russe Vladimir Poutine a de son côté affirmé jeudi soir que l'armée russe était toujours prête à assurer l'évacuation des civils d'Azovstal.

L’armée russe respecte le cessez-le-feu autour de l'usine, et des couloirs humanitaires autour d'Azovstal fonctionnent , a aussi promis le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

La prise totale de Marioupol serait une victoire importante pour la Russie à l'approche du 9 mai, jour où elle célèbre sa victoire sur l'Allemagne nazie en 1945.

Le Kremlin a toutefois indiqué vendredi qu'aucune célébration de ce genre n'était prévue à Marioupol.

« Cette année, bien entendu, c'est impossible pour des raisons évidentes. Mais l'heure viendra où une grande célébration aura lieu là-bas. » — Une citation de Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin

Les troupes russes et prorusses sont partout dans les rues de Marioupol. Photo : Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

Selon l'Institut américain d'étude de la guerre (ISW), les forces russes vont probablement prendre le contrôle du site dans les prochains jours .

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, Moscou n'a pu revendiquer le contrôle total que d'une ville d'importance, celle de Kherson, dans le sud. Dmitri Peskov a reconnu jeudi que le soutien occidental avait freiné l' opération militaire spéciale russe déclenchée le 24 février.

Les Russes poursuivent leurs offensives dans l’est

Dans le bassin houiller du Donbass, où se concentre l'offensive de Moscou, Severodonetsk, l'une des villes d'importance encore sous contrôle ukrainien, est quasiment encerclée par les forces russes et les séparatistes prorusses, a indiqué vendredi le maire de cette ville de la région de Lougansk, Olexandre Striouk.

Bien qu'une très large majorité des quelque 100 000 habitants aient été évacués, le maire a déploré que 15 000 d'entre eux refusent de partir.

Les forces russes ont poursuivi leurs opérations offensives inefficaces au sud de Kharkiv, dans les régions de Donetsk et de Lougansk, sans enregistrer de gains territoriaux significatifs au cours des dernières 24 heures , estimait jeudi soir l'ISW.