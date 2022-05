Les libéraux de l’Ontario promettent le retour de la 13e année sur une base facultative

Le chef libéral Steven Del Duca a déclaré vendredi que cette proposition fait partie d'un plan visant à aider les élèves à compenser les effets de la pandémie de COVID-19 sur leur éducation.

Selon lui, permettre aux élèves de faire la 13e année leur donnerait le choix de consacrer plus de temps aux cours obligatoires pour l'éducation postsecondaire et de suivre de nouveaux cours sur les finances personnelles, l'éducation civique, la santé mentale et le bien-être.

Les libéraux s'engagent à offrir la 13e année pour un minimum de 4 ans. L'objectif est de cibler les élèves en difficulté en raison de la pandémie et de l'enseignement à distance.

La 13e année a été remplacée dans les années 80 par le crédit académique de l'Ontario, lui-même aboli en 2003.

Les libéraux promettent également d'embaucher 1000 professionnels de la santé mentale supplémentaires pour les élèves et le personnel et un éducateur spécialisé supplémentaire pour chaque école.

Ils proposent aussi d'embaucher 5000 autres travailleurs en éducation spécialisée, d'élargir le programme de nutrition des élèves offrant un déjeuner gratuit, de mettre fin à la diffusion académique et d'éliminer les tests normalisés de l' OQREOffice de la qualité et de la responsabilité en éducation et de les remplacer par une nouvelle stratégie d'évaluation.

Steven Del Duca a publié d'autres éléments de sa plateforme en éducation cette semaine : les libéraux s'engagent notamment à construire 200 nouvelles écoles et à en réparer 4500 autres, à embaucher 10 000 enseignants supplémentaires et la à limiter la taille des classes à 20 élèves à tous les niveaux scolaires.

Le Nouveau Parti démocratique de l'Ontario critique le bilan du Parti libéral en matière d'éducation lorsque ce dernier était au pouvoir de 2003 à 2018.