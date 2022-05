Vente du Faubourg Mena’Sen : Québec fera enquête

Autrefois géré par l' OBNLorganisme à but non lucratif la Cité des retraités, maintenant dissous, le Faubourg Mena'Sen est passé dans les mains du privé en février dernier. Les 18 M$ de la vente ont été divisés entre les membres de l' OBNLorganisme à but non lucratif , qui n'ont pas encore pris de décisions quant à l'utilisation de ces fonds selon l'avocat de l' OBNLorganisme à but non lucratif , Serge Dubois.

C'est inquiétant, c'est préoccupant , a admis le premier ministre lors d'une conférence de presse à Magog. C'est un organisme qui a été financé au départ par le fédéral, mais c'est un organisme à but non lucratif [...] Il semblerait que cet OBNLorganisme à but non lucratif a fait un profit de 18 M$ en vendant cet actif.

François Legault n'a toutefois pas précisé qui sera responsable de cette enquête.

J'ai demandé à mes gens de voir qui est le mieux placé pour faire une enquête. On va trouver quelqu'un au gouvernement qui est capable de faire une enquête complète. [...] On va aller au fond des choses.

« Je veux savoir où sont allés ces 18 M$. Je suis sûr qu'on va avoir aussi la collaboration du fédéral pour faire toutes les enquêtes nécessaires afin de savoir ce qui s'est passé. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Me Serge Dubois, affirmait hier que non seulement la vente était non seulement légale, mais morale. Ce que le premier ministre n'appuie pas.

Oui [c'est immoral]. C'est un organisme sans but lucratif. Il faut savoir ce qui est arrivé avec le profit, voyons! a-t-il déclaré.

François Legault par ailleurs souligné qu'il allait analyser comment resserrer les mécanismes afin que ce type de problème ne se produise pas ailleurs au Québec.

On va voir ce qu'on est capable de faire [...] On le sait, on manque de logements. On veut que ça reste des logements [abordables] autant que possible , a-t-il mentionné.

Des questions aussi du côté de Sherbrooke

La conseillère municipale du district du Pin-Solitaire à Sherbrooke, Hélène Dauphinais, n'est pas non plus convaincue par les arguments de Serge Dubois, qui soutient que la transaction a été faite dans les règles de l'art. Le conseillère se demande comment des administrateurs ont pu vendre le complexe sans remettre l'argent à des organismes à but non lucratif (OBNL).

La conseillère, qui est aussi présidente de la Commission des finances et de l'administration, s'explique mal la décision prise par les membres du conseil d'administration de l'établissement. Un OBNLorganisme à but non lucratif a le droit de vendre, mais après, quand il se dissout, il doit remettre l'argent à des organismes sans but lucratif qui ont une mission similaire , a-t-elle affirmé au micro de Par ici l'info.

Rappelons qu'en mars dernier, les administrateurs de La Cité des retraités ont abrogé la clause les obligeant à remettre les biens restants à des organismes ayant des objets analogues ou similaires en cas de dissolution.

Il faut qu'il se passe quelque chose. Ça ne se peut pas que des individus arrivent comme des bénévoles sur des OBNLorganisme à but non lucratif , qu'ils vendent un projet qui est une réussite comme l'était la Cité des retraités, et qu'après ça ils empochent l'argent. Voyons donc, c'est quoi ça ? s'est-elle questionnée.

« On n'a eu aucune nouvelle à savoir s'il y a des OBNLorganisme à but non lucratif qui ont reçu de l'argent. » — Une citation de Hélène Dauphinais, conseillère municipale, district du Pin-Solitaire

Par ailleurs, la conseillère estime qu'il est faux de prétendre que le Faubourg Mena'Sen n'a pas bénéficié de subventions, comme le prétend l'avocat Serge Dubois. Celui-ci affirme que l' OBNLorganisme à but non lucratif a reçu un prêt. La Société canadienne d'hypothèques et de logement remboursait le capital et les intérêts du prêt pour la portion taux du marché, moins 2 %. L' OBNLorganisme à but non lucratif profitait donc d'un taux de 2 %, et le gouvernement absorbait la balance , affirme pour sa part la conseillère.

Hélène Dauphinais estime elle aussi qu'il doit y avoir une enquête. Elle-même évalue l'idée, avec le cabinet de la mairesse, de porter plainte.

Une perte de logements abordables qui dérange

Tout comme François Legault, il n'y a pas que le manque de transparence de la transaction qui révolte Hélène Dauphinais. Elle déplore également la perte de logements abordables aux mains du privé.

La première chose qui me dérange, c'est qu'on avait 172 logements qui étaient dans le parc du logement social. Ça, du logement social, c'est du logement géré par des organismes sans but lucratif, des coopératives ou des offices municipaux d'habitation. [...] Tout à coup, ça se retrouve dans le privé et on sait que d'ici deux ans, trois ans, cinq ans, ça ne sera plus du logement abordable. Ça va être du logement au prix du marché , estime-t-elle.

Hélène Dauphinais soutient que cette perte de logements sociaux fera aussi très mal à la Ville de Sherbrooke, déjà aux prises avec la crise du logement.