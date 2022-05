Création de CPE : le ministère de la Famille a du mal à suivre la parade

Dédales administratifs, acquisitions de terrain parties en fumée, financement qui tarde : à l'heure de la plus importante phase de développement que le Québec ait connu en matière de services éducatifs à l'enfance, l'Association québécoise des CPE (AQCPE) déplore des lourdeurs bureaucratiques et la rigidité du ministère de la Famille.

L'association ne doute pas de la volonté du ministre Mathieu Lacombe quand il promet de créer 10 000 places subventionnées dès cette année pour rattraper le retard accumulé sur ses cibles du Grand chantier pour les familles.

Mais sans prise de risques du ministère de la Famille et sans davantage de flexibilité de la machine qui se trouve derrière, l'objectif du gouvernement semble peu réaliste aux yeux de Geneviève Bélisle, directrice générale de l' AQCPEAssociation québécoise des centres de la petite enfance .

Selon un portrait de la situation dressé par son équipe, les places promises par le ministre Lacombe en 2022 représentent 253 projets de CPECentre de la petite enfance à compléter d'ici la fin de l'année . Du nombre, 65 à 70 % sont soit critiques ou à risque en raison des longs délais d'approbation.

« Je ne suis pas très confiante que ces projets-là vont se matérialiser pour les familles cet automne. » — Une citation de Geneviève Bélisle, directrice générale, AQCPE

La ceinture et les bretelles

Si certains dossiers vont bon train, plusieurs autres, parfois approuvés il y a près de dix ans, en sont toujours à la phase préliminaire ou à la phase de conception. Les promoteurs attendent des go pour acheter [des terrains], des go pour les plans, des go pour le budget .

Mais ces go ne viennent pas. Ça a été ça dans la dernière année. [...] J'ai eu des CPECentre de la petite enfance qui ont perdu des opportunités parce qu'ils n'ont pas eu l'argent avant de passer chez le notaire , déplore Mme Bélisle.

La question budgétaire jouerait d'ailleurs un rôle majeur dans les problèmes rencontrés sur le terrain. Selon l'AQCPE, le Programme de financement des infrastructures du ministère de la Famille doit être revu pour s'adapter à un marché de la construction en surchauffe.

Ne serait-ce que pour les coûts de construction, il n'y a plus un projet qui rentre dans toutes les cases du gouvernement. Tous les projets deviennent exceptionnels, alors tous les projets nécessitent des approbations plus haut dans l'appareil gouvernemental, explique Mme Bélisle.

L'association réclame des flexibilités pour permettre aux promoteurs d'obtenir des approbations plus rapidement. Actuellement, le gouvernement fait selon elle preuve de précautions exagérées, surtout s'il souhaite atteindre ses objectifs. Il devra tôt ou tard prendre des décisions .

Critères désuets

Les problèmes constatés par l'AQCPE s'appliquent en particulier aux projets retenus par le gouvernement entre 2013 et 2019. Ces projets devront débloquer, dit-elle, si Québec veut réellement livrer 10 000 places cette année.

Or, plusieurs d'entre eux sont pris dans la rouille et une fatigue commence à s'installer, s'inquiète Geneviève Bélisle. Pour atteindre la cible, il faudrait que les travaux de construction commencent maintenant .

Au fil du temps, elle constate que certains critères administratifs, vestiges du passé, compliquent la tâche des promoteurs. Ces derniers se butent selon elle à un ministère de la Famille trop frileux et trop rigide.

On est en train de faire la plus grande phase de développement de CPECentre de la petite enfance que le Québec ait connu en matière de services éducatifs à la petite enfance, mais le ministère maintient ses vieux critères du temps , se désole Mme Bélisle.

« On ne veut tellement pas prendre de risques dans un marché immobilier qui est en surchauffe, que, à force de demander des études, des études et des études, on prend du retard et on augmente les coûts de la construction au final. » — Une citation de Geneviève Bélisle, directrice générale, AQCPE

Des projets qui tardent

Elle cite en exemple le processus d'achat de terrains.

Selon les exigences du ministère de la Famille, il faut d'abord vérifier l'historique de chaque lot. Une fois cette première étape franchie, Québec demande la réalisation d'une étude environnementale, incluant du carottage. Si tout convient, le promoteur passe à l'étape suivante de l'étude géotechnique.

On a trois projets à Mirabel qui tardent. Là, dernièrement on n'a pas pu avoir le go du ministère pour faire les études géotechniques, alors ces projets-là viennent de prendre six mois de retard , rapporte Mme Bélisle.

Ces études ne servent pourtant pas à déterminer si un terrain est adéquat ou non, mais plutôt à choisir quel type de fondation on va devoir utiliser . Toutes ces étapes proviennent selon elle d'une ancienne volonté du gouvernement de prioriser les constructions sur dalle afin de réaliser des économies de quelques dizaines de milliers de dollars par projet.

Dans le marché d'aujourd'hui, Mme Bélisle croit que les retards engendrés sont plus importants. Ça nous coûte plus cher en fonds publics.

Elle est néanmoins plus confiante pour les projets de CPECentre de la petite enfance approuvés entre 2020 et 2022, profitant d'un échéancier plus clair et plus prévisible. La livraison de ces places n'est pas cependant pas prévue avant 2023 ou 2024, et ne peut donc contribuer à atteindre la cible pour cette année.

Encore trop d'étapes

Le ministre Lacombe a lui-même pesté contre les lourdeurs bureaucratiques dans son ministère l'an dernier. Pour corriger la situation, il a fait passer de 17 à 9 le nombre d'étapes du processus de développement des CPECentre de la petite enfance .

Mais cette optimisation n'a pas visiblement pas eu tous les effets escomptés, car d'autres facteurs continuent de ralentir la réalisation des places. Québec a dû admettre le mois dernier qu'il était en retard dans son objectif de créer 37 000 nouvelles places à 8,70 $ par jour d'ici 2025.

Le ministre Mathieu Lacombe a en effet confirmé que les cibles fixées pour 2021-2022 avaient été ratées. Le gouvernement espérait créer entre 5000 et 7000 places entre le 1er avril 2021 et le 31 mars dernier. Ce sont finalement 3201 places subventionnées qui ont été livrées.

Malgré des améliorations, il y a encore beaucoup d'étapes administratives , témoigne Geneviève Bélisle.

Son association tend aujourd'hui la main pour aider le ministère de la Famille à faire atterrir les projets. On le voit, les conseillers [du ministère] sont bien intentionnés , souligne-t-elle. Mais à son avis, les équipes ont trop peu d'effectifs et n'ont pas toutes les connaissances techniques requises pour un projet de développement aussi imposant.

L'AQCPE propose au gouvernement de créer un bureau de projet où toutes les demandes d'approbation pourraient converger, avec une équipe dédiée et spécialisée. L'association a elle-même mis en place un service des infrastructures pour aider ses membres à naviguer à travers les différentes étapes.

Mme Bélisle dit ne pas avoir senti d'intérêt de la part du gouvernement. Pas du ministre, mais du ministère , insiste-t-elle. J'aurais souhaité qu'on puisse faire plus équipe ensemble. L'AQCPE invite le ministère à faire davantage confiance aux acteurs du réseau pour améliorer les processus .

Amélioration en continu

Du côté du ministère de la Famille, on assure être proactif pour adapter les critères de développement des places subventionnées. Le Ministère priorise l’optimisation des processus et veille à améliorer en continu ses façons de faire , écrit une porte-parole par courriel.

On y reconnaît toutefois que le marché de la construction ajoute des étapes d'approbation, tel que le dénonce le milieu. Il est possible que la hausse des coûts de construction influence les étapes d’approbation des projets lorsque notamment le coût d’un projet dépasse les barèmes de financement.

En plus plus de la surchauffe de la construction, Québec évoque le manque de main-d’œuvre et la gestion de la pandémie COVID-19 pour expliquer les retards dans son chantier.