Les agriculteurs appellent à l’aide

La guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui sont de grands producteurs de grains et d'engrais, crée un manque qui a fait doubler les coûts d'approvisionnement pour certains agriculteurs.

On est à l’aube d’une crise alimentaire mondiale. Il y a un débalancement des marchés et un manque de ressources. C’est important qu’on ait des programmes adaptés et urgents parce que les premières personnes qui vont tomber au combat, je vous le prédis, ce sont les producteurs agricoles , s’alarme le président régional de l’Union des producteurs agricoles ( UPAUnion des producteurs agricoles ), Mario Théberge.

« Nos travailleuses de rang ne fournissent plus. C’est de la détresse. » — Une citation de Mario Théberge, président régional de l’UPA

Cet avertissement s'ajoute aux inquiétudes déjà formulées au lendemain du budget provincial déposé en mars.

Les agriculteurs manifestaient ouvertement leur déception face au manque de mesures d'aide à leur endroit dans le contexte actuel.

Retard de livraison et pression financière

Avec le printemps qui arrive, Mario Théberge avertit les citoyens que les odeurs de fumiers risquent d’être davantage présentes ce printemps.

Normalement, les producteurs misent sur l’engrais chimique pour éviter d’abîmer les sols encore malléables à ce temps-ci de l’année. Mais dans certains cas, les produits n’arrivent pas.

Ça attend quelque part pour des raisons politiques qui ne nous concernent pas , explique Mario Théberge.

Conséquence : les agriculteurs devront puiser plutôt dans leur propre fumier, ce qui risque d’affecter la production à court et moyen terme.

« Il faudra faire plus avec moins. Il faudra mettre moins d’engrais, mais les rendements vont aller en diminuant. » — Une citation de Mario Théberge, président régional de l’UPA

En plus des problèmes d’approvisionnement, les prix des grains ont doublé depuis un an, selon l’Union des producteurs agricoles.

Nombreux sont donc les producteurs à voir leurs prévisions budgétaires complètement chamboulées.