Deuxième édition virtuelle pour le Congrès de l’Acfas

Organisé conjointement avec l’Université Laval, l’événement réunira virtuellement autour de 4000 participants d’une trentaine de pays. Ils se pencheront, en français, sur les plus récentes avancées de la science au fil de 200 colloques et de 600 communications libres dans des domaines tels que l’éducation, les lettres, les arts ainsi que les sciences de la santé, humaines, sociales et naturelles.

C’est le biologiste amoureux de la langue française et de la communication Boucar Diouf qui assure cette année la présidence d’honneur de l’événement, dont le thème est Sciences - Innovations - Sociétés .

Un congrès de l’ AcfasAssociation francophone pour le savoir représente un happening extraordinaire pour qui travaille en science , a déclaré Boucar Diouf. C’est aussi un lieu d’humilité, car tu réalises que tu sais bien peu de choses. Le monde de la connaissance est tellement vaste.

Une édition historique

Cette édition présente une dimension historique, puisqu’elle marque le lancement des célébrations du 100e anniversaire de l’ AcfasAssociation francophone pour le savoir , créée en 1923 sous le nom d’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences. L’organisme sans but lucratif a été renommé Association francophone pour le savoir en 2001 et, depuis mai 2019, se nomme simplement AcfasAssociation francophone pour le savoir . Deux colloques souligneront la contribution de l’organisation depuis sa création et s’intéresseront à son avenir.

Encore cette année, le concours Ma thèse en 180 secondes permettra à des doctorants de présenter leur sujet de recherche en termes simples et concis à un auditoire.

Le concours La preuve par l’image, rassemblant des images issues de recherches scientifiques, est également de retour cette année. La finale nationale sera présentée au Théâtre de la Cité universitaire de l’Université Laval, le mercredi 11 mai à 18 h 30.

Le magazine radiophonique d'actualité et de culture scientifiques Les années lumière d'ICI Radio-Canada consacrera une partie de son émission du 15 mai au Congrès.