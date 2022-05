Retour des criminels armés au centre-ville de Montréal

A priori, la photo reçue par deux différentes sources policières de Radio-Canada peut sembler banale. Mais c'est le contexte qu'il faut considérer, affirme l'une d'elles.

Les signes sont de plus en plus nombreux que la violence armée qui se concentrait dans les quartiers résidentiels se déplace maintenant vers le centre-ville avec la fin des mesures sanitaires , a-t-elle précisé anonymement, puisqu'elle n'est pas autorisée à commenter les opérations de la police de Montréal.

L'arrestation du jeune suspect a pu avoir lieu grâce à une dénonciation de témoins qui ont vu l'arme dissimulée sous des vêtements. Le groupe Éclipse est aussitôt intervenu pour procéder à l'arrestation du jeune suspect.

Le SPVM est engagé dans la lutte contre le trafic d'armes à feu illégales sur son territoire. Photo : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Malgré tous les moyens technos dont dispose la police, la ressource primaire pour nos opérations demeure ce que les gens voient et nous communiquent comme informations. Sans la population, il est difficile de savoir tout ce qui se passe sur le terrain. Le problème, c'est que les gens ont cette maudite culture de ne pas être un stool , ajoute la deuxième source policière.

Quand tu vois que ton voisin est armé et a l'air louche, se mêler de ses affaires n'est pas toujours dans l'intérêt de la population. Parce qu'il a une intention latente de se servir de son arme par nécessité. L'arme saisie cette nuit est prohibée au Canada à cause de son canon de moins de 106 mm. Le chargeur a une capacité de six coups. Une balle suffit pour tuer , ajoute-t-elle.

La même arme utilisée dans l'attentat contre Michel Auger

Appelé à commenter l'arme en question, le policier à la retraite André Gélinas a immédiatement reconnu le modèle et le calibre.

Au cours de sa carrière au SPVM, il s'est spécialisé dans le renseignement criminel contre le crime organisé italien et des gangs de rue. Il a aussi été instructeur de tirs en emploi de la force.

Juste au premier regard, je peux vous dire que c'est une arme Jennings Firearm de calibre .22 à percussion annulaire, de type long rifle. L'arme en question, c'est du bas de gamme. Il y a 40 ans, ça pouvait se vendre 100 $ dans des magasins de chasse et pêche. Ce n'est pas un calibre très puissant, mais extrêmement dangereux , affirme André Gélinas, maintenant analyste en affaires policières.

C'est précisément le même type d'arme de poing qui a été utilisée contre l'ancien journaliste Michel Auger, en septembre 2000, dans le stationnement du Journal de Montréal. Il avait reçu six balles. Comme ce n'est pas une arme de poing de qualité, je dirais qu'il faut que le tireur soit chanceux ou qu'il soit hors pair en portant un coup mortel dès la première balle , précise le policier qui a lutté contre le crime organisé au cours de sa carrière.

Le policier à la retraite, André Gélinas, s'est spécialisé dans le renseignement criminel du crime organisé italien et des gangs de rue au cours de sa carrière au SPVM. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Toujours selon André Gélinas, la fabrication de l'arme date d'une cinquantaine d'années. Nul doute pour lui qu'elle provient des États-Unis et qu'elle s'est retrouvée dans les rues de Montréal en transitant par la réserve autochtone d'Akwesasne.