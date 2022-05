Le conflit a lourdement perturbé la saison des semis en cours, et a obligé les agriculteurs à travailler sous les bombes et malgré les difficultés à trouver du carburant. À hauteur de satellite, la différence par rapport aux saisons habituelles est déjà visible, corroborant les prédictions des analystes.

Les images ont été enregistrées entre le 14 et le 22 avril, un peu moins de deux mois après l'invasion du pays par la Russie, par le satellite Terra de la NASA, puis elles ont été analysées par Kayrros.

Le spécialiste de l'imagerie satellite et de la géolocalisation appliquée à l'environnement s'est appuyé sur la méthode dite de l'indice de végétation par différence normalisée , une analyse infrarouge de précision qui permet d'évaluer l'état des végétaux et ainsi de prédire la production de céréales.

Des agriculteurs chargent de l'avoine dans la machine à semer dans un champ à l'est de Kiev. Photo : Getty Images / GENYA SAVILOV

À ce stade, l'Ukraine pourrait produire 21 millions de tonnes de blé en 2022, soit 12 millions de moins qu'en 2021, estime Kayrros, avec une baisse de rendement des moissons de 23 % sous la moyenne des cinq dernières années.

Étant donné que les combats se poursuivent et qu'une grande partie de la production de blé du pays provient des régions de l'est de l'Ukraine, où le conflit est le plus intense, les chiffres réels de la production seront probablement inférieurs , préviennent les analystes.

Les agriculteurs qui arriveraient à semer feront dans tous les cas face à un problème de stockage, les exportations par le rail et la route ne pouvant compenser qu'une partie minime des départs de marchandises par bateau.

La Russie maintient en effet son blocus des ports ukrainiens, tant sur la mer Noire que sur celle d'Azov, entravant lourdement les échanges commerciaux.

Le conflit promet d'aggraver les fragilités de pays très dépendants des exportations de céréales russes et ukrainiennes, comme la Somalie ou la République démocratique du Congo en Afrique, Russie et Ukraine assurant 30 % du commerce mondial de cette denrée.

Pour y faire face, de grandes puissances agricoles, dont l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et l'Australie, se sont engagées vendredi à assurer la sécurité alimentaire du monde en dépit des chocs provoqués par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les agriculteurs trompent la mort

Un agriculteur et un démineur transportent un missile non explosé sur un champ dans la région de Zaporijia. Photo : Getty Images / DIMITAR DILKOFF

Depuis le début de la guerre, les agriculteurs ukrainiens se sont retrouvés en première ligne de l'invasion russe, qui a laissé à travers le pays de grandes quantités de mines, d'obus et de missiles non explosés.

Le risque est grand de déclencher l'un de ces engins. Selon la police, le dernier accident s'est produit dans la région de Kiev, mercredi. Un agriculteur au volant de son tracteur a heurté une mine, qui l'a blessé gravement aux bras et à une jambe.

Maria Kolesnyk, de la société d'analyse ProAgro Group, estime qu'une vingtaine d'incidents similaires ont été recensés depuis le début de la guerre, sans qu'on sache combien ont été mortels.

Dans la communauté agricole aujourd'hui, la profession la plus recherchée est celle de sapeur , ajoute l'analyste à l' AFPAgence France-Presse : Nous avons désespérément besoin de l'aide de la communauté internationale, car les professionnels ukrainiens travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

En cette saison des semis dans l'un des greniers à céréales de la planète, les agriculteurs locaux ont besoin de gilets pare-balles et de démineurs pour détruire les bombes tombées dans leurs champs.

« C'est un défi logistique incroyable, et on sait que les surfaces cultivées seront plus petites. » — Une citation de Damien Vercambre, analyste chez Inter-Courtage

Des membres d'une équipe de déminage à l’œuvre pour détruire un missile non explosé dans un champ près du village de Grygorivka, dans la région de Zaporijia. Photo : Getty Images / DIMITAR DILKOFF

Dans les champs d'Igor Tsiapa, dans le sud-ouest du pays, un missile non explosé gît sur un bout de terre noire, laissé intact alors que le reste de son champ de maïs a déjà été labouré et planté.

On a repéré le projectile pour la première fois il y a dix jours, mais on n'a pas touché à cette partie du champ, on a continué à préparer les semis , explique l'agriculteur de bientôt 60 ans, à quelques mètres des démineurs en action.

Tout doit être fait dans les temps si on veut avoir une récolte plus ou moins correcte [...] On a dû continuer à travailler , poursuit Igor Tsiapa, dont l'exploitation est située aux environs de Grygorivka, un village de la région de Zaporijia.

Des démineurs s'abritent pendant la destruction d'un missile non explosé resté sur un champ agricole. Photo : Getty Images / DIMITAR DILKOFF

Dans son champ, l'équipe de démineurs, casque bleu siglé du ministère ukrainien des Situations d'urgence sur la tête, a placé des petites briques d'explosif grosses comme un poing le long du missile, avant de pelleter un monticule de terre par-dessus.

« Chaque jour depuis le début de la guerre, on trouve et on détruit des munitions non explosées. » — Une citation de Dmytro Polichtchouk, membre de l'équipe de démineurs

Quand les agriculteurs ont commencé à travailler dans les champs, on a commencé à recevoir régulièrement des appels nous signalant la présence de nouveaux engins , ajoute-t-il, précisant qu'en cette période des semis, son équipe en détruit jusqu'à trois par jour.

Et les agriculteurs n'ont pas toujours la patience d'attendre l'arrivée des démineurs. Régulièrement, ils sont absents quand Dmytro Polichtchouk et ses collègues arrivent, ayant seulement marqué la présence des bombes par un bâton orné d'une bouteille ou d'un sac en plastique.

Cette pratique est dangereuse : rien ne garantit qu'un missile tombé intact n'explosera pas, car certains sont dotés d'un dispositif d'autodestruction, prévient Polichtchouk.

Des agriculteurs transportent un missile non explosé à bord d’un tracteur près du village de Grygorivka, dans la région de Zaporijia. Photo : Getty Images / DIMITAR DILKOFF

Mais les agriculteurs des régions ukrainiennes non occupées par la Russie n'ont pas le temps d'attendre. Dans cette région clef pour l'approvisionnement en céréales de la planète, les agriculteurs qui le peuvent ont le devoir de prendre le relais de ceux bloqués par l'occupation, estime Igor Tsiapa.

Nous avons une double responsabilité et une double pression pour une bonne récolte. Il n'y a pas de combat actif ici, donc nous pouvons travailler , estime-t-il.

L'Ukraine est le premier producteur mondial d'huile de tournesol, et figure aussi parmi les cinq premiers exportateurs mondiaux de maïs et de blé. Et les perturbations dues à la guerre, les déplacements forcés des agriculteurs comme les pénuries de carburant, suscitent l'inquiétude dans de nombreux pays qui dépendent de ses exportations.

Dans le champ d'Igor Tsiapa, le travail des démineurs s'achève brusquement par l'explosion contrôlée du missile, qui dégage un panache de fumée noire et résonne dans la vallée.

Une fois le calme revenu, l'agriculteur saute dans sa camionnette rouge et repart. Il retourne au travail.