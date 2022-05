Une coopérative de solidarité pour enfants autistes pourrait naître à Sherbrooke

L'endroit se nommerait l'Envolée. Les parents qui forment le conseil d'administration provisoire de la coopérative souhaitent plus précisément créer 16 appartements adaptés aux besoins particuliers des personnes autonomes qui vivent avec un TSAtrouble du spectre de l'autisme .

Les enfants autistes, quand ils deviennent adultes, ont des besoins sensoriels très grands. Ils ont une hypersensibilité aux bruits, aux odeurs, à la lumière. Alors c'est sûr que la construction de cet immeuble-là va tenir compte de toutes ces caractéristiques, souligne la présidente du conseil d'administration provisoire, Johanne Morin. Quand on crée un environnement qui permet de diminuer toute cette perturbation sensorielle, ça augmente l'énergie qu'ils ont pour se consacrer à des activités signifiantes et enrichissantes pour eux, comme s'impliquer dans un milieu de travail.

« Ils ont moins d'énergie à mettre pour toujours s'adapter à un environnement qui les agresse beaucoup. » — Une citation de Johanne Morin, présidente du conseil d'administration de la future coopérative

Ces parents sont actuellement à la recherche d'un terrain pour y construire cette coopérative. Ils font appel à la communauté pour trouver un endroit tranquille, à proximité d'un réseau de transport en commun et de services, permettant aux personnes autistes de vaquer à leurs occupations.

Pour la mise sur pied du projet, le groupe est accompagné du Groupe de ressources techniques, qui aide à la recherche de financement. L'Envolée souhaite aussi collaborer avec la Fédération des coopératives de l'Estrie, pour obtenir de l'aide dans la gestion financière, immobilière et communautaire de la coopérative.

« Les résidents vont devenir propriétaires collectivement. [...] Ça va être une belle occasion pour eux de développer leur sens des responsabilités, de l'entraide et de la vie collective. » — Une citation de Johanne Morin, présidente du conseil d'administration de la future coopérative

Ça s'adresse à des adultes atteints d'un TSAtrouble du spectre de l'autisme , qui ont un niveau d'autonomie pour vivre en appartement, mais avec un soutien ponctuel , ajoute la présidente.

Un répit pour les parents

Johanne Morin a elle-même un fils de 30 ans qui compose avec l'autisme, et qui peine à trouver un milieu de vie stable et adéquat.

Il a vécu avec moi jusqu'à l'âge de 25 ans. Ensuite il est allé en famille d'accueil, puis en colocation et en chambre. Imaginez, il a besoin de stabilité et il essaie différents milieux depuis qu'il ne vit plus avec moi. Ça prend vraiment leur appartement à eux, pour qu'ils aient leur tranquillité.

« Ils sont capables de socialiser, mais ils ont vraiment besoin de leur moment à eux, souvent dans la journée, pour refaire la paix. » — Une citation de Johanne Morin, présidente du conseil d'administration de la future coopérative

Nombreux sont les parents qui gardent leur enfant autiste avec eux, même à l'âge adulte, parce qu'ils ne se sentent pas assez en sécurité pour l'envoyer vivre seul.

La grande préoccupation des parents qui ont des enfants différents, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir une fois que l'on ne sera plus en mesure de les accompagner. C'est très inquiétant, même angoissant , indique Mme Morin.

Cette dernière estime que la coopérative permettra d'offrir aux parents ce sentiment de sécurité qu'ils recherchent, et qui les a poussés à s'impliquer au sein du groupe.

Ils vont être propriétaires. [...] On va être assurés qu'il va y avoir un conseil d'administration. Toute décision qui va être prise va devoir être votée par l'assemblée générale.

« Le groupe de parents et de sympathisants a un dynamisme, un enthousiasme. On y croit. » — Une citation de Johanne Morin, présidente du conseil d'administration de la future coopérative

Le projet a été déposé à la Société d'habitation du Québec, jeudi. L'organisation a un mois pour se prononcer sur la coopérative de solidarité. S'il donne son accord, une partie du financement de l'endroit sera assurée.

Il va y avoir une autre partie [du financement] qui doit venir du milieu. On a donc fait une demande à la Ville de Sherbrooke. J'en profite aussi pour appeler les donateurs, les fondations ou les organismes qui veulent nous aider. C'est certain qu'on va devoir recueillir un certain montant de la communauté , a fait savoir la présidente.

C'est d'ailleurs en novembre 2020 que le projet est né, lorsqu'il a été présenté à l'organisme Autisme Estrie, qui s'est rapidement impliqué dans le développement de la coopérative.

Ils sont très bien placés pour connaître les besoins en Estrie. La directrice générale m'a dit qu'il s'agissait d'un projet fabuleux, que l'organisme souhaitait embarquer avec nous. [...] Au bout d'une semaine, 10 parents avaient communiqué avec moi et étaient prêts à s'impliquer.

Le conseil d'administration espère que la coopérative de solidarité l'Envolée verra le jour au début de l'année 2024, et peut-être même avant, si le financement est au rendez-vous rapidement.