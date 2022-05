Saint-Marc-de-Figuery souligne le dévouement de sept pompiers volontaires

Le dévouement de sept pompiers volontaires a été souligné jeudi soir, à Saint-Marc-de-Figuery, près d’Amos.

On voulait souligner les pompiers qui ont pris leur retraite et, par la bande, le programme nous permettait aussi de remettre des médailles à tous ceux qui avaient 20 ans et plus de services. Je trouvais que ça manquait. C’est important comme reconnaissance, parce que ces gars-là ont mis beaucoup d’efforts et de sacrifices là-dedans. Il faut que ça se souligne, tout simplement , fait valoir le directeur Simon Cloutier.

La conseillère municipale Johanne Sabourin et le maire André Rioux ont remis la médaille (20 ans) et la barrette (10 ans) à Daniel Boutin pour ses 36 ans de services distingués. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un avis que partage entièrement le maire André Rioux.

On sait que c’est du travail qui est bénévole et c’est pour la sécurité de nos concitoyens. On parle beaucoup de protection incendie, mais on sait très bien que les pompiers sont souvent les premiers appelés quand arrive un événement malheureux. Ce sont aussi souvent des gens qui s’impliquent bénévolement dans la communauté , souligne-t-il.

Difficile de recruter

La brigade de pompiers volontaires de Saint-Marc-de-Figuery compte 11 membres, elle qui en a déjà dénombré une quinzaine.

Simon Cloutier reconnaît qu’il est de plus en plus difficile de recruter de nouveaux pompiers en milieu rural, surtout avec les 400 heures requises de formation.

Ça refroidit un peu les ardeurs. Mais il y a des gars qui l’ont fait, il y en a qui le font. C’est de trouver le bon timing aussi au niveau familial de tout faire ça. C’est sûr que le gars qui travaille à Amos, quand ça sonne et qu’il descend ici, il perd des heures d’ouvrage. Ça prend un employeur accommodant. C’est plus complexe que ça en a l’air , indique-t-il.

Le conseiller municipal Martin Thibault et le maire André Rioux ont remis la médaille à Simon Cloutier pour ses 22 ans de services distingués. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le maire André Rioux aimerait aussi ajouter des membres à la brigade. Avec la COVID et les mesures sanitaires, ce n’était pas un temps favorable pour former de nouvelles personnes, mais là, on va tomber activement dans le recrutement , assure-t-il.

Pour s’assurer d’avoir un nombre de camions et de pompiers suffisants pour intervenir, le Service incendie de Saint-Marc-de-Figuery possède depuis plusieurs années une entente d’entraide automatique avec les brigades voisines de La Corne et Landrienne.

Cela permet aux trois municipalités de respecter leurs engagements au sein du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC d’Abitibi.

Pompiers honorés *Luc Corriveau - 39 ans

*Mario Cloutier - 38 ans

Daniel Boutin - 36 ans

Yvan Périgny - 35 ans

Robert Neault - 28 ans

*Denis Léger - 25 ans

*Simon Cloutier - 22 ans *toujours actifs

Passion et vocation

Le conseiller municipal Mathieu Breton et le maire André Rioux ont remis la médaille (20 ans) et une barrette (10 ans) à Luc Corriveau pour ses 39 ans de services distingués. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pompier depuis déjà 39 ans, Luc Corriveau reconnaît qu’il faut être animé par une certaine passion.

Je suis encore pompier aujourd'hui. Je ne sais pas pour combien de temps encore, mais tant que je vais être capable, je vais continuer. C’est sûr qu’il faut aimer ça. Et des fois, si on peut sauver des vies, sauver des maisons, c’est sûr que ça, c’est attrayant. S’il y a des jeunes qui veulent embarquer, on est là pour leur donner des conseils avec notre expérience , affirme-t-il.

Denis Léger a reçu sa médaille des mains du maire André Rioux, pour ses 25 ans de services distingués. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Membre de la brigade depuis 25 ans et directeur de 2001 à 2005, Denis Léger parle quant à lui d’une véritable vocation.