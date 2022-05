Opinion totalement partagée, hormis une petite réserve : l’interprétation des chansons était si scrupuleusement identique aux versions studio que j’avais l’impression d’être dans mon salon plutôt qu’à un concert. Du moins, c’est le souvenir que j’en garde.

Retour en accéléré vers le présent montréalais en cette soirée du 5 mai 2022, cette fois, au Centre Bell. Plus de la moitié du concert que Sting nous proposait était farci des relectures restructurées de ses classiques parus sur le disque My Songs, en 2019, et de plus récentes compositions de l’album The Bridge, paru l’an dernier.

Objectivement, lorsque Sting est monté sur scène à 20 h 45 avec ses huit musicien(e)s et choristes, un quart d’heure après l’habituelle mise en bouche que nous sert son fils Joe Sumner depuis des années, les 10 500 amateurs présents au Centre Bell se fichaient un peu des notions de modernité musicale.

Digne d’un rappel

C’est souvent ce qui se produit quand un artiste s’offre un début de prestation digne d’un rappel. Les spectateurs avaient à peine entrevu le t-shirt orange fluo et les pantalons de cuir noir du Britannique que tous ont reconnu les premières mesures de Message In The Bottle qui a fait lever la foule.

Enchaînement immédiat du répertoire du groupe The Police à celui de Sting avec If You Love Somebody Set Them Free, ici, légèrement réarrangée et agrémentée de la participation de l’harmoniciste Shane Sager qui aura eu droit à la part du lion dans ce concert, rayon accompagnateurs.

Ça va tout le monde? Ça va bien? , a demandé Sting, en français, qui n’avait pas à craindre une clameur négative en poursuivant avec la toujours fabuleuse Englishman In New York, ponctuée d’une reprise... Pardon, de nombreuses reprises à la batterie lors du pont central instrumental.

La foule a repris le refrain au vol et Sting a relancé dix fois plutôt qu’une la phrase clé de ce classique : « Be yourself, no matter what they say. » Une rutilante interprétation de Every Little Thing She Does Is Magic a bouclé ces 20 premières minutes vécues à fond la caisse.

Vous vouliez des succès? Vous en avez vu. La mauvaise nouvelle : voici maintenant les nouvelles chansons , a ironisé Sting avant de prendre place sur un tabouret.

Comment définit-on un succès? a-t-il demandé avant de rappeler l’anecdote de 1978 où il avait été réveillé par quelqu’un qui sifflotait Roxanne dans la rue.

Ça, c’est un succès! , a-t-il martelé, en notant que c’était la notion d’une mélodie sifflotée qui avait mené à If It’s Love, une nouvelle chanson de type ver d’oreille qui a fait mouche. De forme plus classique, For Her Love évoque ce qu’un homme est prêt à faire pour une femme, tandis que Loving You, d’une belle intensité, a bien plus mis en évidence le travail du bassiste que celui du chanteur. Rushing Water, vivifiante, a bouclé le segment de nouveautés qui a démontré que Gordon Sumner a encore du talent pour l’écriture. Et pour les introductions…

Celle pour I Hung My Head était savoureuse, quand il a noté qu’il voulait être deux choses quand il était petit : être musicien et être un cowboy . Son amour pour la musique country vient de là. L’enchaînement avec une Fields of Gold baignée dans la lumière jaune était un régal.

Un septuagénaire en forme

Sting âgé de 70 ans, mais ça ne parait pas une seconde, écrit Philippe Rezzonico. Photo : AFP / CHRISTOPHE GATEAU

Sting est désormais âgé de 70 ans, mais ça ne paraît pas une seconde, physiquement. On jurerait qu’il en a 40 de moins et il m’est apparu en voix comme dans les années 1990. D’ailleurs, c’est lorsque Sumner a partagé Brand New Day avec Sager – qui s’est magnifiquement substitué à Stevie Wonder qui jouait de l’harmonica sur la version studio – que j’ai constaté que Sting était aussi un metteur en scène.

Un premier segment de quatre chansons immortelles des années 1970 et 1980, personnelles ou avec The Police, un deuxième bloc composé exclusivement de quatre titres de 2021, puis une enfilade de quatre chansons issues des albums des années 1990, la dernière étant Shape of My Heart. Concept simple et efficace.

Rendu à ce point, on pouvait aussi prévoir la suite, soit une séquence finale du genre, Bonjour The Police. Les premières notes de Wrapped Around Your Finger ont annoncé l’enfilade de tubes immortalisés du temps que Sting brûlait les planches avec Stuart Copeland et Andy Summers.

C’est à ce moment que la qualité des instrumentistes – notamment Dominic Miller à la guitare – et le sens de l’improvisation de Sting ont fait merveille. Walking On the Moon est devenue une chanson à répondre avec le public et Get Up, Stand Up, de Bob Marley, s’est arrimée à cette dernière. J’ai été immédiatement téléporté au Stade olympique en 1988, quand Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman, Youssou N’Dour, Michel Rivard et Daniel Lavoie l’ont interprétée lors du concert pour Amnistie internationale.

Sting est demeuré dans le même registre avec So Lonely, autre chanson-phare du premier disque par The Police. Tiens, je me suis rappelé où j’étais en l’entendant pour la première fois à l’âge de 15 ans... Sting a expliqué la genèse de cette chanson d’inspiration reggae à laquelle il a intégré un autre succès de Bob et de ses Wailers, No Woman, No Cry. La dame noire placée à ma gauche dansait sa vie. C’était magnifique.

Desert Rose a été la seule chanson popularisée par Sting durant le dernier droit, mais elle a balayé la foule avec ses effluves arabisantes. Quand King of Pain a fait chavirer de bonheur le spectateur devant moi, ça m’a frappé : Comme la tournée My Songs l’indique, ce sont les chansons de Sting, mais les souvenirs sont les nôtres, selon notre âge et notre relation avec l’œuvre du Britannique. Pas pu m’empêcher de penser à ma première blonde à l’écoute de la légendaire Every Breath You Take...

Comme prévu et comme d’habitude, Roxanne, retravaillée, a eu l’effet escompté, avant que Driven To Tears ne déchire tout. Histoire de calmer le jeu avant de reprendre la route, Sting a bouclé son concert de près de deux heures en mode-guitare voix avec la nouvelle The Bridge qui symbolisait bien le lien entre toutes les générations présentes.

Finalement, que ce soit avec une approche fidèle aux versions studio ou avec des interprétations aux arrangements modifiés, Sting arrive encore et toujours à répondre aux attentes.

En définitive, j’ai quitté le Centre Bell dans le même état d’esprit qu’au Forum il y a près de 30 ans.

Mais pas une seconde n'ai-je eu l’impression d’avoir été dans mon salon...