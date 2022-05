Au tour des Flames d’être blanchis

Joe Pavelski a marqué en première période et Michael Raffl a complété le boulot dans un filet désert.

La série se dirigera vers Dallas pour le match no 3 et no 4, respectivement samedi et lundi. Les Flames ont remporté le premier affrontement de la série 1-0, mardi.

Oettinger, 23 ans, a obtenu un premier jeu blanc en séries éliminatoires à son deuxième départ.

Jacob Markstrom a stoppé 21 des 22 tirs en direction de la cage des Flames.

Après n'avoir enregistré aucun tir au but lors du premier affrontement, Pavelski a marqué le premier but des Stars dans la série à la suite d'un revirement en zone défensive des Flames.

La passe du défenseur Noah Hanifin a été interceptée par Jason Robertson avant la ligne bleue. Pavelski, reconnu pour ses déviations, a habilement redirigé le tir de Robertson par-dessus la mitaine de Markstrom.

Johnny Gaudreau a touché la cible en échappée après 43 secondes de jeu en première période, mais le filet a été refusé compte tenu d'un hors-jeu.

Les deux équipes se retrouveront à Dallas samedi pour le troisième match de la série.