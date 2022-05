Des élus de la Louisiane appuient un projet de loi qui criminalise l’avortement

Deux jours après la fuite d’un document indiquant que la Cour suprême des États-Unis pourrait annuler l’arrêt Roe c. Wade, un État semble peu enclin à attendre que le plus haut tribunal du pays rende sa décision en juin.

En Louisiane, des élus ont donné leur aval mercredi à un projet de loi qui interdirait l’avortement, reconnaîtrait les droits constitutionnels des enfants à naître dès le moment de la fécondation et transformerait l’avortement en homicide .

Le projet de loi a été approuvé à sept voix contre deux par un comité de la Chambre des représentants de l'État.

Il devra maintenant être soumis au vote de la Chambre des représentants dans son ensemble. La législation devra ensuite être approuvée par le Sénat et le gouverneur pour être adoptée.

L’élu qui a introduit ce projet de loi en mars, le républicain Danny McCormick, affirme que la décision imminente de la Cour suprême sur l’avortement ne devrait pas retarder les efforts de l'État pour en interdire l’accès.

Nous ne pouvons pas attendre que la Cour suprême confirme que c’est un crime de tuer des bébés innocents , a-t-il déclaré lors d’une audience, mercredi.

De fait, le texte du projet de loi précise qu’il devrait être appliqué sans égard aux opinions et aux jugements de la Cour suprême dans Roe c. Wade, et de sa descendance judiciaire, passée et future .

L’Association américaine pour les libertés civiles de la Louisiane a indiqué que le projet de loi était manifestement inconstitutionnel , affirmant qu’il permettrait aux autorités d'engager des poursuites pour meurtre contre les personnes qui se font avorter ou celles qui les aident.

Son directeur, Chris Kaiser, croit que la mesure viendrait criminaliser la fécondation in vitro en définissant l'embryon comme une personne. Il a qualifié le projet de loi de barbare .

La Louisiane est l'un des 13 États qui pourraient interdire l'avortement immédiatement si l'arrêt Roe c. Wade est annulé par la Cour suprême.

Une manifestante anti-avortement tient une affiche devant la Cour suprême des États-Unis. Photo : Reuters / Kevin Lamarque

La Louisiane n’est pas le seul État à avoir annoncé ses couleurs après la fuite de l’avant-projet de la Cour suprême.

La gouverneure du Dakota du Sud, la républicaine Kristi Noem, a annoncé qu’elle convoquerait immédiatement la tenue d'une session législative spéciale si la Cour suprême des États-Unis annule l'arrêt Roe c. Wade. Elle n’a pas précisé ses attentes, mais a exprimé sa volonté de sauver des vies et de garantir que chaque enfant à naître a le droit à la vie dans le Dakota du Sud .

La pilule abortive, prochain champ de bataille de l’avortement ?

Le Dakota du Sud est l’un des 19 États à avoir agi au cours des derniers mois pour restreindre l’accès à une autre méthode d’avortement, utilisée dans plus de la moitié des avortements pratiqués au pays : la pilule abortive.

À l’instar d’États comme le Texas et l’Ohio, le Dakota du Sud a adopté une loi qui exige qu’un médecin soit physiquement présent lorsque la pilule abortive est administrée à une patiente.

Or, cette décision va à l'encontre de la nouvelle réglementation fédérale.

L’an dernier, l’Agence américaine des médicaments a levé une exigence de longue date qui forçait les femmes à récupérer leurs pilules d'avortement en personne. La réglementation fédérale permet maintenant aussi la livraison de ces pilules par la poste partout au pays.

Des experts disent qu’il n’est pas clair si des États peuvent faire fi de cette nouvelle réglementation, même si la règle générale veut qu’en cas de conflit, les lois fédérales aient préséance sur les lois des États.

Bien qu'il soit techniquement possible d'invoquer des raisons de santé publique pour restreindre l’accès à la pilule abortive, la professeure de droit Laure Hermer estime que ce genre d'argument ne ferait pas le poids puisque ces médicaments sont parfaitement sécuritaires .

Or, si la Cour suprême va de l’avant et abroge l'arrêt Roe c. Wade, tous les paris sont ouverts , ajoute-t-elle.

D’ici là, les femmes qui résident au Dakota du Sud ou dans un autre État qui restreint l'accès à la pilule abortive pourraient devoir traverser les frontières de leur État pour recourir à cette procédure.

L'organisation régionale de Planned Parenthood, qui gère des cliniques d’avortement aux États-Unis, ne croit pas pouvoir légalement aider les patientes au Dakota du Sud.

Nous ne pensons pas avoir la liberté d'envoyer des pilules du Minnesota vers d'autres endroits du pays où il est illégal de fournir des médicaments pour l'avortement , a déclaré la médecin en cheffe de l’organisation, Sarah Traxler.

Observant ce qui se passe au pays, notamment en Louisiane, le professeur de droit Greer Donley, de l'Université de Pittsburgh, craint des obstacles encore plus importants pour les femmes qui cherchent à obtenir cette procédure.