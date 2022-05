Un registre de caméras de surveillance instauré à Victoriaville 

La SQSûreté du Québec souhaite ainsi avoir davantage accès aux caméras de surveillance lorsqu'un méfait se produit à Victoriaville. De tels registres ont déjà été implantés à Longueuil et à Trois-Rivières.

La force d'instaurer un registre des caméras de surveillance, ça va être de pouvoir savoir assez rapidement quels sont les outils où l’on pourrait aller chercher des extraits visuels dans le périmètre où l'incident serait survenu , explique la porte-parole de la Sûreté du Québec Aurélie Guindon.

Les entreprises et les citoyens sont donc invités à inscrire leur système de surveillance sur le site Internet de la Ville. Leurs enregistrements deviendront ainsi plus facilement retraçables, en cas de besoin.

L'inscription, ça ne donne pas l'autorisation à la SQSûreté du Québec d'aller en tout temps consulter le registre. C'est vraiment dans le cadre d'enquêtes policières et aussi, c'est important de mentionner que les gens peuvent retirer leur consentement en tout temps , indique Aurélie Guindon.

Plusieurs membres de communauté d'affaires rencontrés au hasard par Radio-Canada saluent l'initiative.

Nous, on accueille ça avec fierté. Fierté d’emboîter le pas comme d’autres villes, et fierté d'avoir un milieu plus sécuritaire, c'est bien pour tous , remarque Stéphanie Allard, la directrice de la Chambre de commerce et d’industrie Bois-Francs/Érable.

Je pense que c'est important en tant qu'entreprise, mais aussi comme citoyen d'aider les policiers à améliorer la sécurité pour tous. Si on peut faire une petite part là-dedans, ça va nous faire faire plaisir , ajoute le directeur aux opérations de la Fromagerie Victoria Yan Jodoin.

Un registre privé

En implantant ce projet, la Ville et la Sûreté du Québec se veulent rassurantes : les citoyens n'ont pas à craindre d’intrusion dans leur vie privée.

C’est un registre qui est complètement privé dans le sens qu'il n'y aura aucune donnée publique par rapport aux inscriptions qui vont être faites et c'est sur une base de données qui a été sécurisée , soutient Aurélie Guindon.

Les inscriptions au registre demeureront valides pour une période de deux ans.

Avec les informations de Jean-François Dumas