De futures sages-femmes à bout de souffle

Charli Lessard, étudiante en 4e année au programme de baccalauréat en pratique sage-femme de l' UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières , déplore une formation académique éreintante. Bien qu’elle rêve toujours de pratiquer le métier, elle choisirait une autre formation si elle avait à recommencer. Une des choses qui est le plus difficile au baccalauréat, c’est le fait qu’on est dans une situation de précarité financière, dès le début de notre parcours .

Les étudiantes du programme doivent compléter sept stages, dans au moins deux régions différentes. Charli Lessard déménagera bientôt pour une sixième fois. On a calculé que pour une étudiante, c’est environ 80 000 $ pour la formation et on n’a aucune compensation pour nos stages , déclare-t-elle à Radio-Canada.

Au fardeau financier s’ajoute la menace d’une refonte du parcours académique à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). L’étudiante craint que le programme soit raccourci de 4 ans et demi à 3 ans et demi pour pallier la pénurie de main-d'œuvre.

Condenser les études des sages-femmes alourdirait, selon elle, une charge de travail déjà très lourde. De penser que le baccalauréat pourrait être raccourci, ça me donne la chair de poule pour les prochaines personnes qui vont passer dans ce processus-là... J’ai fait un petit sondage maison pour étayer mon témoignage. Sur 22 étudiantes, 18 disaient avoir vécu des symptômes dépressifs au cours du baccalauréat.

« On est endettées, on est fatiguées, on veut que ça avance. » — Une citation de Charli Lessard, étudiante en 4e année au programme de baccalauréat en pratique sage-femme de l' UQTR Université du Québec à Trois-Rivières

De son côté, le regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ) dit faire confiance à l’UQTR pour trouver les bonnes solutions pour augmenter le nombre de diplômées en respectant les étudiantes. Sa présidente, Josyane Giroux, ne voit pas d’un mauvais œil de réduire la durée du programme.

Il faudrait plutôt revoir la charge de travail imposée aux étudiantes de l'UQTR, des normes plus élevées que celles des autre programmes au Canada. Le nombre d’heures de stage exigées aux étudiantes sages-femmes, le nombre d’accouchements, le nombre de présences à certains rendez-vous...Il y a des exigences qui sont parmi les plus élevées qui pourraient être revues et qui sont un des obstacles pour les étudiantes qui veulent terminer leur stage , déclare Mme Giroux.

La présidente du regroupement a espoir que l’UQTR saura s’arrimer avec les formations comparables ailleurs au pays. D’ici là, plusieurs irritants pourraient décourager la relève. Selon le RSFQregroupement Les sages-femmes du Québec , le quart des contrats de sages-femmes affichés actuellement ne sont pas comblés.

Avec les informations de Mylène Gagnon