Fantasia présentera un prix honorifique à John Woo

Connu pour ses films stylés et bourrés d’adrénaline tels Le syndicat du crime, The Killer, Volte-face (Face/Off) ou Mission impossible 2, John Woo a réinventé l’esthétique et les codes narratifs du cinéma d’action , indique le festival par voie de communiqué.

« Sa filmographie présente une vision profondément morale, explorant les thèmes de l’amitié et de la confiance de façon émouvante et sincère. » — Une citation de Fantasia

Âgé de 76 ans, le cinéaste travaille présentement sur son 32e long métrage, Silent Night, une histoire de vengeance mettant en vedette l’acteur suédois Joel Kinnaman et le rappeur Kid Cudi. Il s’agit de sa première production hollywoodienne en près de 20 ans.

Takashi Miike de retour

L’un des festivals de films de genre les plus importants en Amérique du Nord, Fantasia présentera cet été en primeur nord-américaine la comédie française Incroyable mais vrai, de Quentin Dupieux, l’un des réalisateurs les plus inclassables et insolites du cinéma contemporain.

Le cinéaste japonais Satoshi Miki aura lui droit à deux projections : la romance fantastique Convenience Story et la comédie de monstre What to Do with the Dead Kaiju?

Son compatriote Takashi Miike, grand habitué du festival, et cinéaste culte spécialisé dans l’horreur transgressive, assistera en personne à la projection de son film de yakuza The Mole Song : FINAL, que le public pourra découvrir en première nord-américaine.

Fantasia présentera enfin la première canadienne de Sharp Stick, une comédie de mœurs de Lena Dunham. La créatrice de la célèbre série télé Girls n’avait pas tourné de long métrage depuis Tiny Furniture, sorti en 2010.

Le festival a d’ailleurs annoncé jeudi qu’il a créé une nouvelle section, Ombres Septentrionales, consacrée au cinéma de genre canadien. Ce volet sera inauguré avec la projection du thriller policier The Breach, de Rodrigo Gudiño.

La programmation complète de Fantasia 2022 sera annoncée à la fin du mois de juin et les billets seront mis en vente peu après.