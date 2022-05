Un programme de bourses d’études ouvert aux jeunes de la DPJ de l’Estrie 

Les participants retenus dans le cadre de cette initiative, nommée « Projet clé », reçoivent 5000 dollars par année. Cette somme leur permet par ailleurs de toujours avoir accès aux programmes de prêts et bourses du gouvernement.

Un mentor bénévole suit aussi les jeunes tout au long de leurs études.

Le programme existe depuis 2015 dans d'autres régions et a déjà permis d'aider une cinquantaine de jeunes à obtenir leur diplôme. Son financement vient de la fondation Desjardins et de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie.

On a une jeune qui est au doctorat en psychologie en ce moment, on a une jeune qui va débuter sa maîtrise en architecture. Quand on dit que ça change des trajectoires de vie… Oui, tout à fait, on les aide , explique la directrice générale de la Fondation du centre jeunesse de la Montérégie Suzie Roy.

Des fois, ils vont être capables de faire un peu de tutorat, ils ont moins besoin d’aide financière. On adapte. Mais on est là avec eux, et leur mentor est toujours là avec eux , ajoute-t-elle.

L'an dernier, la commission Laurent avait justement recommandé un meilleur encadrement des jeunes de 18 ans à leur sortie des centres jeunesse. Les candidatures ne manqueront pas et la bourse sera une bonne source de motivation, selon des intervenants.

On a quand même beaucoup de jeunes qui ont un parcours scolaire difficile et qui ne terminent pas leur secondaire cinq. C’est plus élevé que le taux de la population des jeunes , constate Sophie Dubuc, coordonnatrice de l’hébergement jeunesse au CISSS de la Montérégie-Est.

L'automne prochain, trois jeunes de l’Estrie et trois jeunes de la région de Chaudière-Appalaches vont recevoir des versements dans le cadre du projet Clé.

Idéalement, les deux fondations qui financent le programme souhaitent l’offrir dans deux nouvelles régions chaque année.

Avec les informations de Marion Bérubé