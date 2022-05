Edmonton s’attend à un afflux massif de nouveaux arrivants ukrainiens

Le Centre mennonite d’Edmonton pour les nouveaux arrivants (EMCN) se prépare à accueillir un flot de nouveaux arrivants en provenance d’Ukraine. Parmi les plus de cinq millions de personnes ayant fui l'Ukraine depuis le début de la guerre, plusieurs milliers vont venir au Canada, et bon nombre d'entre eux s’installeront dans la région d'Edmonton.

L'organisme de bienfaisance à but non lucratif, qui a accueilli récemment des centaines de réfugiés venus de Syrie et d'Afghanistan, dit s’attendre à en accueillir autant ou plus d’Ukrainiens. Elle se fonde notamment sur le fait que le gouvernement canadien a reçu 180 000 demandes dans le cadre du programme Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU), dont 71 000 ont déjà été approuvées.

Meghan Klein, sa directrice générale, anticipe même un problème de capacité d’accueil, évoquant à ce propos la pandémie qui, dit-elle, a déjà mis à rude épreuve leur travail. De ce fait, en cas de nouvelles arrivées massives, le centre serait débordé, a-t-elle expliqué à l'émission Radio Active de CBC.

« Je m'inquiète de ne pas pouvoir suivre ce rythme. » — Une citation de Meghan Klein

En mars, le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, a tweeté que le gouvernement fédéral élargirait l'accès à certains services pour les Ukrainiens au Canada, notamment la formation linguistique, l'orientation, l'aide à l'emploi et d'autres soutiens .

Meghan Klein a déclaré ne pas savoir ce que cette annonce du gouvernement canadien apporterait. Elle a toutefois expliqué que l'organisme ainsi que d’autres organismes de même vocation réfléchissaient à la manière dont ils pouvaient soutenir ceux qui fuient l'Ukraine, en particulier les familles monoparentales.

Il y a encore beaucoup de choses en cours d'élaboration , a-t-elle déclaré.

Sur les 180 000 demandes d'Ukrainiens dans le cadre du programme Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU), 71 000 ont déjà été approuvées. Photo : Getty Images / Angelos Tzortzinis

En 2021, Edmonton Emergency Relief Services (EERS), un autre organisme à but non lucratif qui accueillait et offrait aux réfugiés et aux nouveaux arrivants des vêtements et des articles ménagers, a fermé ses portes après que le gouvernement de l'Alberta ait mis fin à son bail sans frais.

Depuis, il n’y a pas eu une nouvelle structure qui puisse vraiment se substituer à cet organisme qui, de l’avis de Meghan Klein, offrait à ses bénéficiaires un service unique, soit un forfait de démarrage .

La directrice du centre mennonite a souligné par ailleurs le bel élan de solidarité des Edmontoniens envers les réfugiés. Nous débordons de généreux dons de la communauté , a-t-elle témoigné.

Son organisation a besoin de bénévoles et, bien qu'elle n'ait pas assez d'espace, elle accepte toujours les dons, au profit des centaines de familles qui la sollicitent.

Avec les informations de Kashmala Fida Mohatarem